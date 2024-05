A bela e emocionante homenagem que William fez a Lady Di no Dia das Mães

Durante o dia de sexta-feira, 10 de maio, quando é comemorado o Dia das Mães em várias regiões do mundo, o príncipe William realizou suas atividades reais, deixando Kate Middleton em casa, que continua focada em sua recuperação e afastada de suas responsabilidades de princesa devido ao seu terrível diagnóstico de câncer.

O príncipe William lembra Lady Di da melhor maneira no Dia das Mães

A surpreendente reaparição do herdeiro ocorreu nas Ilhas Sorlingas, um lugar que ele não visitava desde que se tornou duque da Cornualha e que certamente lhe traz muitas lembranças de sua mãe, a falecida princesa Diana de Gales, com quem costumava escapar para este local paradisíaco.

No entanto, desta vez, além de relaxar, o herdeiro ao trono britânico teve que visitar as empresas e organizações que utilizam o porto de St Mary's, e também teve tempo de ir ao Hospital Comunitário de St Mary's, onde a administradora Tracy Smith perguntou como estava sua esposa Kate Middleton.

O príncipe William responde que Kate está "bem", diminuindo um pouco a incerteza e preocupação com a saúde da princesa de Gales.

De acordo com o relatório da BBC de Londres, durante sua visita às Ilhas Sorlingas, o príncipe William aproveitou para se encontrar com funcionários e pacientes do Hospital Comunitário St Mary’s, supervisionando a construção do novo centro integrado de cuidados de saúde e sociais. Este gesto, sem dúvida, fez lembrar a forma como Lady Di costumava participar de eventos de caridade, o que em algum momento de sua vida a fez ser apelidada de ‘princesa do povo’.

William segue os passos da ‘princesa do povo’

Enquanto estava no porto, William também esteve com algumas crianças da ilha e presenteou seu séquito com uma rodada de pastéis da Cornualha, algo que também é considerado um gesto à Diana de Gales.