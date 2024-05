Zendaya vai impor a moda das sobrancelhas ultrafinas após sua passagem pelo Met Gala?

Zendaya chegou com um lindo look de John Galliano para brilhar no Met Gala.

A chegada de Zendaya ao tapete vermelho do Met Gala foi uma das mais esperadas de toda a noite de 6 de maio, quando o Metropolitan Museum recebeu cerca de 200 celebridades do mundo do entretenimento, arte, esporte e mais. Todos estavam ansiosos para ver e também brilhar no evento mais importante da moda.

A atriz de 27 anos chegou com um visual espetacular, que escolheu no último minuto, pois, conforme revelou a revista Vogue, responsável pela organização do evento, até três dias antes da gala, a artista não tinha nenhum vestido, já que este ano o código de vestimenta era ‘O Jardim do Tempo’, e Zendaya certamente acertou em cheio.

Ela escolheu um custom de John Galliano. A Vogue descreveu como: “um sonho bucólico em que a organza e o lamé conviveram harmoniosamente para dar vida a um vestido viés com corpete de cetim turquesa incorporado, onde cada detalhe foi medido: do acabamento iridescente, ao laço de material de alumínio que proporciona o acabamento escultural, passando pelo detalhe mais marcante do conjunto: um cacho de uvas realista em relevo que brincou com o design em conjunto que adornava o braço da atriz, como uma trepadeira”.

Enquanto a maquiagem lhe deu muito dramatismo, especialmente nos olhos e sobrancelhas. Desta vez, Zendaya surpreendeu com olhos esfumados em tons de bordô e preto, e acrescentou dramaticidade com sobrancelhas ultrafinas como nos anos 20. Será que esse espessura de sobrancelhas está voltando a se impor?

Durante essa década, a maquiagem teve como tendência sobrancelhas bastante finas que eram maquiadas com lápis e também retas, muito mais longas do que o habitual, com uma leve curva no centro. Essas sobrancelhas permaneceram em destaque por mais duas décadas, mas entre 1950 e 1960, começaram a perder seguidoras, pois foram engrossando e perdendo o dramatismo característico.

Apostou-se por sobrancelhas muito mais naturais, até que a partir de 1990, quando a moda vintage ganhou força, as sobrancelhas finas voltaram. Depois, perto de 2010, novamente caíram em desuso até agora. No entanto, com o desfile de Zendaya e o impacto que causou, é possível que suas seguidoras e as mulheres que optam por algo diferente se atrevam a usar esse tipo de sobrancelhas.

São ideais para mulheres que têm rostos alongados, em forma de triângulo invertido ou em forma de coração, pois não destacam tanto a parte superior do rosto, alcançando um equilíbrio visual. Algumas artistas que tiveram esse tipo de sobrancelhas foram Drew Barrymore, Pamela Anderson e Gwen Stefani.