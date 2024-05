O emocionante filme na Amazon Prime Video que é baseado em eventos reais

Desde a sua recente chegada à biblioteca de serviços para a América Latina, o filme tem estado entre os mais vistos em vários países, graças à sua emocionante história baseada em eventos reais.

Sinopse

Passada em Varsóvia durante o auge da Segunda Guerra Mundial, ‘O Zoológico de Varsóvia’ segue a história dos esposos Jan e Antonina Żabiński, os responsáveis pelo zoológico da cidade.

Com o seu filho pequeno, o casal forma uma família feliz que cuida e tem muito afeto pelos animais. No entanto, suas vidas tranquilas são perturbadas pela chegada dos nazistas à Polônia.

O trabalho do zoológico e a estabilidade familiar são afetados pelo exército de Hitler. Diante do terrível panorama que se desenvolve, os Żabiński decidem colaborar com a resistência clandestina polaca.

O casamento então embarca em uma missão perigosa para resgatar centenas de judeus e abrigá-los no zoológico. Sob a supervisão do nazista Lutz Heck, eles salvam centenas de vidas, arriscando as suas próprias.

"Na Polônia de 1939, Antonina Żabiński e seu marido administram com sucesso o zoológico de Varsóvia e criam sua família em uma existência idílica. No entanto, seu mundo vira de cabeça para baixo quando o país é invadido pelos nazistas e são obrigados a prestar contas ao novo zoólogo do Reich. Para contra-atacar à sua maneira, os Żabiński arriscam tudo trabalhando secretamente com a Resistência e utilizando os túneis e jaulas escondidos do zoológico para salvar as famílias da brutalidade nazista", diz a sinopse oficial.

A história real

‘O Zoológico de Varsóvia’ é uma adaptação do romance de não ficção homônimo de Diane Ackerman. A obra é baseada na história real de Antonina e Jan Żabiński.

A naturalista na verdade se baseou em grande parte nos diários de Antonina para seu livro. Angela Workman foi encarregada de adaptar para a tela a história contada no trabalho escrito sobre os Żabiński.

De acordo com vários meios de comunicação, os então diretores do Zoológico de Varsóvia conseguiram salvar cerca de 300 judeus com seus atos heroicos durante a infame ocupação nazista na Polônia.

Ambos faleceram na década de setenta, mas foram reconhecidos pelo Estado de Israel como Justos entre as Nações. O zoológico que administravam atualmente permanece aberto.

De acordo com Teresa Żabiński, filha do casal, seus pais não se viam como heróis. "Meus pais me disseram que estavam apenas fazendo o que era necessário; era a obrigação deles fazer isso", disse à People.

"Eram simplesmente pessoas decentes. Disseram que pessoas decentes deveriam fazer o mesmo e nada mais. Gostaria que o maior número possível de pessoas entendesse o que realmente aconteceu aqui em Varsóvia durante a guerra e o quanto a humanidade e o amor podem fazer", acrescentou.

Apesar disso, muitos os veem como heróis, incluindo Ackerman, que destaca o papel de Antonina. "Sua história se perdeu nas costuras da história, como costuma acontecer com as histórias de mulheres, mas ela foi profundamente heroica," disse à revista.

“Ela arriscou sua vida todos os dias, mas não pegou uma arma e atirou em alguém. Ela queria manter as pessoas escondidas no zoológico com sua humanidade intacta para que não ficassem tão traumatizadas pelos eventos que não pudessem viver suas vidas depois. Ela era muito empática e preocupada com as pessoas sob sua responsabilidade. É um modelo diferente de heroísmo”, apontou.

Elenco

É estrelado pelos atores Jessica Chastain, Johan Heldenbergh e Daniel Brühl. A primeira dá vida à corajosa e compassiva Antonina Żabiński.

O segundo dá vida ao heróico Jan Żabiński; enquanto o terceiro personifica o zoólogo nazista Lutz Heck. Além do trio de protagonistas, o filme contou com as atuações dos seguintes atores:

Michael McElhatton como Jerzyk

como Jerzyk Iddo Goldberg como Maurycy Fraenkel

como Maurycy Fraenkel Efrat Dor como Magda Gross

como Magda Gross Shira Haas como Urszula

como Urszula Val Maloku como Ryszard Żabiński

como Ryszard Żabiński Tim Radford como Ryszard Żabiński (jovem)

como Ryszard Żabiński (jovem) Martha Issová como Regina Kenigswein

como Regina Kenigswein Goran Kostić como Sr. Kinszerbaum

como Sr. Kinszerbaum Arnošt Goldflam como Janusz Korczak

Crítica

Um abrigo inesperado teve críticas mistas em Hollywood quando foi lançado. Peter Debruge, da Variety, disse que “faz com que nos importemos mais com os animais do que com as almas humanas”.

Jon Frosch, do The Hollywood Reporter, também deu uma crítica regular, afirmando que “O filme de Caro é incapaz de fornecer nem uma fração do suspense que esse material de vida e morte precisa de forma natural”

“Os personagens centrais do filme e suas experiências foram esvaziadas de complexidade, embalsamadas em uma espécie de glacê hagiográfico que faz com que até a dor pareça bonita”, opinou.

Peter Travers da Rolling Stone concluiu que o filme "não consegue escapar dos clichês - mas apresenta uma excelente atuação da protagonista". Enquanto isso, Jordan Hoffman do The Guardian foi mais benevolente.

“Tem momentos poderosos, mas também sofre com um roteiro irregular,” concluiu sobre o filme ao qual deu três estrelas de cinco. Por último, Stephen Holden, do The New York Times, aplaudiu Chastain.

“A atenta e profunda interpretação da Sra. Chastain ajuda a manter o filme em equilíbrio, mas não é suficiente para evitar que ‘O Zoológico de Varsóvia’ pareça uma versão Disney do Holocausto”, sentenciou.

Trailer