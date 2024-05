Netflix: o emocionante filme baseado em uma história real impactante que mudará sua vida

A plataforma Netflix tem em sua lista um filme espanhol baseado em fatos reais, que, de acordo com a crítica, é um hino à vida. Estamos falando de “100 metros”, um filme considerado de superação e inspiração.

O filme dirigido por Marcel Barrena é inspirado na vida de Ramón Arroyo - interpretado pelo ator Dani Rovira - um publicitário que descobre ter esclerose múltipla. Com trinta anos e esperando a chegada de seu segundo filho, seu mundo desaba.

A esposa de Ramón, Inma (Alexandra Jiménez), está grávida e cuidando do primeiro filho, mas não vai desistir e ajudará Ramón a seguir em frente. No entanto, o pai de Inma, Manolo (Karra Elejalde), pode ser um obstáculo para o cuidado do marido.

Apesar das difíceis circunstâncias que está enfrentando, Ramón decide enfrentar a vida e toma uma decisão: participar na prova mais difícil do triatlo, o 'ironman'.

A decisão de não desistir

Com a ajuda de Manolo (Karra Elejalde), o rabugento sogro de Ramón, Ramón inicia um treinamento peculiar no qual ele lutará contra suas limitações, mostrando ao mundo que desistir nunca é uma opção.

Rovira dá vida ao personagem principal, embora todos os holofotes tenham ido para Elejalde, interpretando o sogro rabugento de Ramón, o que o levou à indicação de “Melhor Ator Coadjuvante” no Prêmio Goya.

Esta comédia dramática é estrelada por Dani Rovira (O futuro já não é o que era, Oito apelidos catalães), Karra Elejalde (Grávidos, Rumos), María de Medeiros (The Forbidden Room, Frango com ameixas), Alexandra Jiménez (Kiki, o amor se faz, Requisitos para ser uma pessoa normal) e David Verdaguer (10.000 KM., Três dias com a família).

Prepare-se neste fim de semana para assistir a esta emocionante história que o manterá sentado em sua poltrona.