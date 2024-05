Este perfume foi lançado recentemente: realça a sensualidade feminina

O mundo da perfumaria está sempre recebendo novas fragrâncias. No entanto, enquanto algumas passam despercebidas, outras conseguem conquistar o olfato e o coração de muitos para sempre.

O último caso é o de um novo perfume que está conquistando mulheres em todo o mundo com um aroma requintado que potencializa ao máximo a sensualidade feminina de cada uma.

Qual é o novo perfume ideal?

Trata-se do envolvente MUSC NUDE de Narciso Rodriguez, uma fragrância parte da famosa linha for her da marca do designer americano que foi recentemente lançada no mercado.

Criado pela famosa perfumista Sonia Constant, o perfume tem uma fragrância que envolve de forma sensual quem o usa, graças ao almíscar em seu coração e pétalas de flores como frangipani, jasmim e tuberosa.

Em seu site, a marca descreve como “uma fragrância sensual que traz uma nova aura de sublime delicadeza para a icônica coleção for her. Concebida para complementar e celebrar a fragrância única de quem a usa, esta sublime fragrância envolve em um abraço caloroso, como uma segunda pele”.

for her MUSC NUDE de Narciso Rodriguez | Narciso Rodriguez (Cortesía Narciso Rodriguez)

A eau de parfum “é uma nova interpretação de uma estrutura olfativa Chipre elegante e atemporal, que retoma o icônico almíscar com delicados pétalas de flores e quentes facetas solares para criar uma fragrância viciante e translúcida, que revela a sensualidade do toque na pele”, afirma.

O rosto do MUSC NUDE é Lola Nicon, uma modelo que já trabalhou anteriormente com a marca e que é uma verdadeira personificação da beleza inata e da fina sutileza desta fragrância.

Quais são as notas do perfume MUSC NUDE de Narciso Rodriguez?

Em relação às suas notas, a maison detalha que "este perfume se abre com uma sutil nota de pimenta rosa e um buquê de flores suaves e abstratas, iluminadas por um acorde de jasmim branco".

Em seu sedutor coração, "o aroma faz florescer uma delicada rosa damascena, que impregna o icônico coração de almíscar, a assinatura inconfundível de Narciso Rodriguez", continua o texto.

O mesmo também "evolui para uma rica base de notas amadeiradas suaves, patchouli indonésio e absoluto de fava tonka, uma harmonia requintada que emana um rastro quente e viciante", observa.

for her MUSC NUDE de Narciso Rodriguez Narciso Rodriguez (Cortesía Narciso Rodriguez)

Por que MUSC NUDE de Narciso Rodriguez é perfeito para a temporada?

O MUSC NUDE de Narciso Rodriguez é ideal, pois o almíscar em seu coração proporciona uma calorosa e delicada sensualidade na pele. Além disso, ao ser misturado com notas florais, ele cria um aroma requintado e inconfundível que fará com que todos te perguntem.

Os dias são mais quentes e o ambiente de florescimento nos impulsiona a apostar em fragrâncias suaves e sensuais como este novo perfume da casa de moda Narciso Rodriguez.

Como é o frasco do MUSC NUDE de Narciso Rodriguez?

O MUSC NUDE de Narciso Rodriguez não só cheira delicioso, mas também vem em um frasco extremamente atraente em cor rosa claro. A marca descreve que o eau de parfum “é apresentado em um frasco delicado em tons nude que reinterpreta o icônico frasco de for her”.

"O cristal translúcido é jateado com uma suave cor rosa que revela sutilmente a exquisita fragrância que contém. O frasco compartilha a silhueta gráfica distintiva da linha Narciso Rodriguez for her, com suas formas arquitetônicas puras e estilizadas", continua.

Por último, a garrafa é “coroada com uma tampa reta rosa suave de efeito fosco, a nova paleta em tons nude reflete a delicadeza e a pureza” da fragrância. A fórmula também é vegana e vem em uma embalagem totalmente reciclável.