“A monogamia é uma utopia”, Shakira foi sincera sobre o que pensa sobre o amor

A ruptura com Gerard Piqué mudou completamente a visão que a Shakira tinha sobre o amor e o relacionamento de casal. A artista já expôs em entrevistas que sempre pensou em um amor para toda a vida e que seu sonho sempre foi envelhecer com o pai de seus filhos, assim como seus pais envelheceram juntos.

No entanto, esta visão do que é a vida em casal foi totalmente quebrada após a separação com a ex-estrela do Barcelona. Em uma recente entrevista concedida à edição britânica da revista Marie Claire, a cantora confessou que não pensa mais da mesma forma e que não teve "tanta sorte" no amor romântico, mas isso foi compensado pelo amor de sua família, amigos e fãs.

Shakira admitiu que fez grandes sacrifícios pelo amor, mas nem sempre as coisas saem como planejado.

“A cantora colombiana comentou na referida entrevista: ‘Eu era leal, mas às vezes as coisas não saem como planejado... Estava em busca daquele homem como meu pai, com quem teria filhos e depois faria planos para ficar com ele para sempre, assim como meus pais que ainda estão apaixonados’, conforme relatado pelo Quien.”

Ela se expôs dizendo que “testemunhei o amor, mas também não tive tanta sorte. A monogamia é uma utopia, mas fui compensado de outras maneiras, com o amor dos meus fãs, meus filhos e meus verdadeiros amigos. Oscar Wilde dizia que a amizade é a forma mais pura de amor e eu acredito que é verdade. Dura mais, pelo menos na minha experiência”.

Shakira, empoderada e “menos frágil”

2023 MTV Video Music Awards Eugene Gologursky / Getty Images (Eugene Gologursky/Getty Images for MTV)

A música tem sido a terapia de Shakira, após o golpe de perder o que ela pensava que era para sempre. "Foi como me curar, pude transformar a dor e a raiva que sentia em criatividade, produtividade e resiliência", declarou.

Ele confessou que sempre acreditou que era frágil, mas após sua experiência, agora se sente mais forte e teme menos coisas.

"No passado, sempre pensei que era uma pessoa fraca e frágil, que não sobreviveria a certas situações. Mas sobrevivi. E agora há menos coisas que temo", declarou Shakira em uma nova entrevista, onde mais uma vez parece ter exposto sua alma diante do público.

Destacou que, com sua música, não apenas se sente mais forte, mas também descobriu a missão de ajudar os outros a descobrir sua força interior e se sentirem empoderados.

“Minha mãe sempre deixou muito claro qual é minha enorme responsabilidade e dever como figura pública para com outras mulheres e com as pessoas em geral”, compartilhou.