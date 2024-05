Um filme erótico da Netflix é baseado em uma história real chocante e foi proibido em vários países

'O Preço do Prazer' tornou-se um dos mais vistos da Netflix

O extenso catálogo da Netflix contém uma diversidade de gêneros cinematográficos que a tornam uma das plataformas mais atraentes do mundo do entretenimento. Dentro dessa lista, há filmes especificamente para o público adulto e entre eles se destaca ‘O Preço do Prazer’ que se tornou um dos mais vistos.

‘O Preço do Prazer’ é uma produção polonesa dirigida por María Sadowska, que prende os espectadores com sua combinação de romance, drama, mistério, suspense e crime.

A sinopse oferece um filme baseado em uma história real que conta o que poderia ser uma realidade em Dubai, cidade nos Emirados Árabes. Foi precisamente isso que levou à sua proibição em todo o país.

“As coisas saem do controle quando uma mulher ambiciosa foge de sua pequena cidade e se torna uma acompanhante de luxo”, indica a sinopse do filme.

Também mostra os riscos enfrentados pelas mulheres que se dedicam a esse trabalho, embora apresente uma visão romantizada do trabalho sexual.

Embora o filme se destaque por suas imagens sensuais, também explora os perigos e as consequências de sucumbir à ambição e ao luxo desenfreado.

A vida de uma mulher que quer viver no luxo

O filme segue a história de Emi (Paulina Gałązka), uma jovem ambiciosa cujo desejo de pertencer ao exclusivo universo do luxo a leva a tomar decisões drásticas.

Emi sai de sua pequena cidade e se transforma em uma acompanhante de luxo. O filme contém muitas cenas picantes e é baseado em fatos reais, inspirado no livro Girls from Dubai, escrito por Piotr Krysiak, destaca o portal T13.

O filme foi lançado em 17 de março passado na Netflix, embora originalmente tenha sido lançado em 2021.