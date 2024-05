Travis Kelce conseguiu um novo emprego: fará parte do elenco de uma nova série de terror

Além disso, ele se aventurou na produção executiva com o filme ‘My Dead Friend Zoe’ e um próximo documentário sobre o artista Jean-Michel Basquiat. Sua vasta experiência em diferentes facetas do entretenimento o prepara bem para esse emocionante novo papel em ‘Grotesquerie’, que os fãs do atleta e do próprio Murphy aguardam com ansiedade.

A série, que está em produção, promete ser uma emocionante jornada rumo ao desconhecido. Embora a trama esteja sendo mantida em segredo, o elenco de talentosos atores, que inclui Courtney B. Vance e Lesley Manville, sugere que será uma experiência única e emocionante para os espectadores.

Surpresa em Hollywood, Travis Kelce agora é ator

O salto de Kelce para a atuação profissional não é uma surpresa para aqueles que conhecem seu amor pelo espetáculo. Com seu carisma natural e sua habilidade de cativar a audiência, ele está bem posicionado para ter sucesso neste novo capítulo de sua carreira.

‘Grotesquerie’ marca o retorno de Ryan Murphy ao canal FX, e os fãs estão animados para ver que tipo de horror e drama essa nova série trará. Com um elenco diversificado e talentoso, e um criador conhecido por sua habilidade em contar histórias envolventes, a série promete ser uma adição emocionante ao mundo do entretenimento.

