Susana Vieira relembra descoberta de câncer e vontade de viver: “quero fazer todas as loucuras”

Entrevistada do ‘Conversa com Bial’ desta semana, Susana Vieira deus mais detalhes sobre seu livro “Senhora do meu destino”, e sobre como recebeu o diagnóstico de câncer.

“Tive preocupação com o cabelo quando eu soube que estava com câncer… Primeiro eu perguntei ‘Mas eu vou morrer?’ e a segunda pergunta foi ‘Eu vou ficar careca?’. Acho que toda mulher tem essa vaidade. Eu não perdi o humor, não perdi a vontade de viver. Comecei a querer fazer todas as loucuras do mundo. Tipo, ver um anúncio na televisão ‘primeira classe de uma linha aérea que vai pros Emirados Árabes e tem chuveiro’ e eu falei ‘Eu vou nesse’. Fui para vários lugares de turismo e eu não morri”, relata.

Aos 81 anos, Susana também relembrou momentos importantes da sua carreira e revelou uma fofoca de bastidores, de quando ‘aprendeu a beijar’ em cena com Tarcísio Meira.

“Beijo técnico é feio. Tarcísio foi a pessoa que me ensinou a beijar na boca com Glória [Menezes] perto, eu morria de medo. Fui a primeira mulher a trabalhar com Tarcísio como par romântico, porque ele só trabalhava com a mulher dele. Ele é o maior galã da televisão brasileira. Como eu era muito baixa, ele colocou uma lista telefônica no chão pra ficar no mesmo nível… Era um beijo Hollywoodiano, não botava a língua, mas beijava com categoria”.

Susana Vieira relembra descoberta de câncer e vontade de viver: “quer fazer todas as loucuras” Imagem: reprodução O Globo/Rede Globo

Título do seu livro, a atriz também conversou com Bial sobre Maria do Carmo, personagem marcante em sua carreira e que apareceu em ‘Senhora do Destino’. Ela relembrou a cena em que a mulher desfila no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

“Não é qualquer um que pode ter esse desfrute, essa benção. Porque foi uma mistura do Agnaldo com o presidente da escola na época. Eu estava na escola há muito tempo. Eu achei que eu devia trazer meu filho pra me ver. Era o único momento da minha vida que eu estaria como Susana Vieira, como Maria do Carmo e como rainha da bateria com 65 anos. Eu sendo respeitada, ouvindo “Maria do Carmo, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver”.

A entrevista vai ao ar nesta quinta-feira (9) no GNT e na TV Globo.

*Com informações de ‘O Globo’.