Substituta de Renascer transforma Chay Suede em vilão no horário nobre

A Globo acertou a volta do ator Chay Suede para o horário nobre. O galã está no elenco de Mania de Você, novela substituta de Renascer, que está sendo escrita por João Emanuel Carneiro.

Este será o segundo vilão interpretado por Chay Suede em uma novela das 21 horas. Antes, em 2022, o famoso foi responsável por viver Ari, em Travessia.

A princípio, Chay tinha sido escalado para viver o mocinho da novela Mania de Você, mas a direção da Globo optou por uma troca. Segundo o site F5, a direção da novela substituta de Renascer, liderada por Carlos Araújo, percebeu que o galã tem potencial de vilão.

Após Travessia, Chay Suede foi escalado para a novela Mania de Você, de João Emanuel Carneiro (Reprodução/Globo)

Segundo o ator, Mavi precisou lidar com a rejeição em quase todas as suas relações: “O Mavi é uma pessoa muito só, que não aprendeu a amar porque nunca foi amado, e isso faz com que ele também não tenha a clareza e a saúde necessária para reconhecer o que é o amor e consequentemente ser empático em suas relações”, disse o ator em entrevista ao site L’Officiel Hommes.

O personagem de Chay Suede em Mania de Você

Antes da mudança de personagem na novela que vai assumir o horário de Renascer, Chay daria vida ao mocinho Rudá, que é preso injustamente depois de um golpe.

Agora, com a mudança exigida pela direção da Globo, o ator foi escalado para viver o vilão Mavi, personagem que se muda para Angra dos Reis (RJ) para trabalhar numa empresa de cibersegurança.

Chay Suede (Foto: Reprodução/Instagram)

Com isso, o personagem de Chay Suede na novela Mania de Você não vai preso, mas manda o protagonista para a cadeia.

*As informações sobre os capítulos e personagens de Mania de Você podem ser modificadas em função da edição da TV Globo.