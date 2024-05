Série crua e aclamada escondida na Netflix que é realmente angustiante

A plataforma da Netflix tem uma lista muito extensa de séries e filmes, entre os quais se destacam os chamados thrillers psicológicos que possuem muitas reviravoltas em suas histórias e são um sucesso entre os espectadores. Há um que você não pode perder se é fã desse gênero, a série ‘Black Summer’.

‘Black Summer’ é uma série original da Netflix de zumbis criada por Karl Schaefer e John Hyams. Possui duas temporadas, cada uma com oito episódios. A plataforma de streaming a classifica como um drama sombrio e obscuro que vai te impressionar.

Este drama conta com um elenco composto por Jaime King, Justin Chu Cary, Christine Lee, Sal Velez Jr., Kelsey Flower, Gwynyth Walsh, Mustafa Alabssi, Erika Hau, Edsson Morales, entre outros.

Duas temporadas de puro suspense

A primeira temporada de Black Summer, que foi ao ar em 2019, consiste em 8 episódios e nos leva a acompanhar Rose, uma mãe interpretada por Jaime King, em sua desesperada busca por encontrar sua filha, da qual foi separada durante o início do apocalipse zumbi que assolou a Terra. Agora ela precisa lidar com um mundo hostil onde as pessoas não agirão mais como costumavam.

A segunda temporada que chegou à plataforma de streaming em 2021 apresenta aos sobreviventes do apocalipse zumbi novos desafios, já que agora também têm que sobreviver a perigosas milícias e saqueadores durante o inverno. É frenético, aterrorizante e retrata os horrores do que provavelmente seria viver em um apocalipse zumbi.

A sinopse de Black Summer, série canadense da Netflix, é: “Nos primeiros e confusos dias de um apocalipse zumbi, completos desconhecidos devem se unir para se fortalecer e voltar para seus entes queridos”. Prequela da série ‘Z Nation’ produzida pela The Asylum para o canal Syfy’.

As críticas têm sido muito boas, já que a história mergulha no mais profundo do instinto das pessoas e é aqui que o pior ou o melhor de cada um sai. Esta série, em suas duas temporadas, tem uma boa história com muita dinâmica para dedicar-se a uma boa maratona neste fim de semana.