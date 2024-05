Serena teve um desfecho diferente neste final alternativo de Alma Gêmea

O desfecho de Serena (Priscila Fantin) no último capítulo de Alma Gêmea poderia ter sido diferente daquele que foi ao ar na Globo. Afinal, o autor Walcyr Carrasco gravou diferentes finais para a protagonista da novela em 2006.

Segundo o site TV História, a morte não era o único destino da personagem principal da novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Priscila também gravou um outro desfecho, com o ator David Lucas, onde ficaria viva.

Na cena, a protagonista de Alma Gêmea, que teve um infarto fulminante, seria salva por Terê, seu amigo inseparável.

Mas, não há informações se Rafael (Eduardo Moscovis) também continuaria vivo, deixando os fãs da novela da Globo menos revoltados.

No final de Alma Gêmea, Serena (Priscila Fantin) não suporta a morte de Rafael (Eduardo Moscovis) (João Cotta/Globo)

Vale lembrar que Walcyr mexeu os pauzinhos e colocou todo mundo para trabalhar no último capítulo de Alma Gêmea. A ideia era manter o máximo de mistério em torno do desfecho dos personagens principais da trama (Serena, Rafael e Cristina).

Qual final de Alma Gêmea foi exibido?

A despedida da novela foi chocante para muitos fãs, que assistiram o casal Rafael e Serena morrerem. O personagem de Eduardo Moscovis é atingido por um tiro dado por Cristina (Flávia Alessandra).

A vilã, que fica maluca ao perder a mãe, que morre envenenada, sequestra Serena. A protagonista de Alma Gêmea vê o momento que seu amado leva o tiro e tenta socorrê-lo, mas acaba sofrendo um infarto fulminante.

No final, o casal se beija e, em seguida, surgem na gruta azul, onde Serena via a rosa Luna. Serena e Rafael ainda conseguem ver todas as suas vidas passadas.

Cristina (Flávia Alessandra) não foi perdoada por walcyr Carrasco. No último capítulo de Alma Gêmea, a vilão foi direto pro inferno (Reprodução/Globo)

O destino de Cristina em Alma Gêmea é cruel. A vilã fica com as joias da família, mas morre dentro do casarão em chamas. Ela morre e acaba sendo levada para dentro do espelho por um espírito das trevas.

O elenco da novela Alma Gêmea conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.

* As informações sobre os capítulos de Alma Gêmea podem ser modificadas pelos editores da TV Globo.