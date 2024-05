Sandy revela shows para ajudar o RS antes de pausa na carreira por tempo indeterminado

A noite da última terça-feira, 7 de maio, marcou uma importante etapa na vida da cantora Sandy. Por meio de suas redes sociais, a cantora anunciou que fará uma pausa em sua agenda de shows por tempo indeterminado. Além do anúncio, que pegou os fãs de surpresa, ela ainda divulgou a data de suas duas últimas apresentações e revelou que toda renda obtida com os ingressos será revertida em forma de doação para o Rio Grande do Sul.

ANÚNCIO

Conforme publicado pelo G1, Sandy ainda deixou claro que a pausa é especificamente para a agenda de shows e reforçou que ela continuará se fazendo presente. As apresentações em questão estão agendadas para os dias 15 e 16 de junho, no Espaço Unimed, em São Paulo, sendo que a venda de ingressos começará no próximo dia 10 de maio.

Emoção e união

No vídeo publicado, Sandy reforça que é necessário manter o sentimento de união de apoio diante o momento difícil pelo qual passam as cidades do sul do país. Ela pede também que quem puder ajudar de outras formas o faça.

“Estou passando aqui para me unir a esses milhares, ou milhões, de corações espremidos com tanta tristeza, com toda essa devastação no Rio Grande do Sul. Eu já ajudei várias vezes, já fiz algumas doações, já divulguei também muitas maneiras de ajudar, mas senti que podia fazer mais e que eu precisava fazer mais”.

“Estava para anunciar duas datas de shows, porque eu queria anunciar que vou fazer uma pausa, um hiato nos palcos, mas eu queria me despedir melhor do meu público, eu queria estar perto, eu queria dar um grande abraço sonoro. E aí, resolvi ressignificar esse momento, então vou doar toda a renda que a gente adquirir com a venda dos ingressos dos dois shows para essa causa do Rio Grande do Sul. Estamos vendo com a minha equipe como fazer isso efetivamente”, revela a cantora.

Ela encerrou o vídeo pedindo para quem não conseguir ajudar por meio do show buscar outras maneiras de auxiliar.