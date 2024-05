Renascer: Esses personagens podem desaparecer nos próximos capítulos

Sem romance com José Bento (Marcello Melo Jr), Kika (Juliane Araújo) fica esquecida em Renascer

Alguns personagens vão desaparecer nesta nova fase de Renascer. Como em 1993, quando a novela foi exibida pela primeira vez, o autor Bruno Luperi vai tirar da trama personagens que já não fazem sentido para o andamento da história.

A mudança de Eliana (Sophie Charlotte) para a fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) faz com que Eriberto (Pedro Neschling) não tenha mais nenhuma função dentro da novela das 21 horas.

Neste momento, o personagem de Pedro Neschling aparece em pouquíssimas cenas de Renascer, mas nada impede dele voltar a ter um maior destaque no final da trama, prevista para acabar em setembro.

Além do melhor amigo de Venâncio, Kika (Juliane Araújo) também pode estar com seus dias contados na novela. A namorada de José Bento (Marcello Melo Jr) aparece cada vez menos, já que ela deixa de se relacionar com o filho de Inocêncio.

A mudança de Eliana (Sophie Charlotte) para Ilhéus fez Eriberto (Pedro Neschling) sumir em Renascer (Fábio Rocha/Globo)

Vale lembrar que Kika também é uma das grandes amigas de Eliana, mas com a mudança da personagem de Sophie Charlotte para Ilhéus ela fica quase sem função dentro de Renascer.

Uma solução encontrada por Bruno Luperi para manter os dois personagens foi criar um quase namoro entre Eriberto e Kika. Eles se aproximaram depois do pé na bunda de Eliana e Bento.

Kika, personagem de Juliane Araújo, pode deixar Renascer após colocar um ponto final na relação com José Bento (Marcello Melo Jr) (Léo Rosario/Globo)

O que não sabemos é se Bruno Luperi vai encerrar a participação de Pedro Neschling e Juliane Araújo na novela ou vai enrolar até as últimas semanas da trama das 21 horas.

O elenco de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva e Ana Cecília Costa.

*As informações sobre os próximos capítulos e os personagens de Renascer podem mudar em função das decisões tomadas pela TV Globo.