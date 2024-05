“Que maneira de torturar o seu corpo”: o detalhe que ninguém viu no look de Kim Kardashian

Kim Kardashian não tem medo de correr riscos quando se trata de moda e, depois de ser duramente criticada pelo visual que usou no MET Gala 2024 ao mostrar uma cintura diminuta, agora revelou um novo detalhe de seu look que ninguém notou.

ANÚNCIO

O grande evento é considerado o mais importante no mundo da moda, por isso as diferentes celebridades se destacam com looks de acordo com o tema, que este ano foi baseado em ‘Sleeping Beauties: Reawakening Fashion’, que tratava de um design exclusivo de um espartilho adornado com motivos florais, feito em malha metálica que combinava com uma saia combinando em cor metal.

Segundo a famosa, a sua inspiração foi baseada nas “noites da sua vida, em que está com a pessoa especial, num jardim e adormeceu”.

Os sapatos de Kim Kardashian

Embora a extensa cauda do vestido que Kim Kardashian usava não permitisse ver o seu calçado enquanto desfilava pelo tapete verde, a verdade é que ela estava usando um design bastante incomum e desconfortável, que foi considerado impossível por se tratar de um par de sandálias plataforma prateadas, mas sem salto.

A empresária não só teve que lidar com seu espartilho apertado, mas também com andar sem salto e tentar manter o equilíbrio para não cair. O calçado projetado pela Maison Margiela foi especialmente elaborado para que ela pudesse desfilar no tapete vermelho e, embora se parecesse com qualquer sandália com um peito do pé levantado, não tinha salto, o que surpreendeu nas redes sociais.

A integrante das Kardashians contava: “Para andar, tenho que me equilibrar e ficar na ponta dos pés, tendo que se apoiar nas pontas dos pés como uma bailarina que está fazendo ponta”.

E o design do vestido com metais não permitia nenhum calçado, pois os saltos se enroscavam

No entanto, as críticas nas redes sociais não a perdoaram, pois consideram que ela não pensa nas consequências que está causando ao seu corpo apenas para dar o que falar.

“Isto é uma loucura”, “Sua solução para um salto agulha ficar preso no vestido foi remover o salto. Que tal uma plataforma? Este não é um novo desafio da moda”, “Que forma de torturar seu corpo”, “Os sapatos que ninguém viu e que a torturaram a noite toda, absurdo”, foram alguns comentários.