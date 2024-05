O filme mais triste da história está na Netflix e vai te fazer chorar como nunca antes em sua vida

A plataforma da Netflix tem uma lista de filmes que têm muitos anos e ainda estão no coração dos espectadores. Um deles fez muita gente chorar e foi protagonizado por Macaulay Culkin, estando disponível no catálogo. Estamos falando de ‘Meu Primeiro Amor’, lançado em 1991.

Este filme deixou na mente dos amantes dos anos noventa a imagem terna de duas crianças juntando seus lábios, Macaulay Culkin ao lado de Anna Chlumsky, quando eles tinham apenas 10 anos.

‘Meu primeiro amor’ conta a história de Thomas e Vada, um casal de crianças que começam a se encontrar e desenvolvem um laço de amizade tão forte que acabam trocando um pequeno beijo em uma das cenas mais memoráveis do filme.

"A Vada é uma menina obcecada pela morte: sua mãe faleceu e seu pai dirige uma funerária. Como está apaixonada pelo seu professor de inglês, ela se inscreve em cursos de poesia no verão apenas para impressioná-lo. Thomas, seu melhor amigo, é alérgico a abelhas. O pai de Vada contrata Shelly, uma maquiadora especialista, e logo se apaixona por ela, mas a menina tentará sabotar o relacionamento", destaca a sinopse do filme.

O final desesperador

Mas o momento que realmente imortalizou este filme foi o final. A menina perde o anel que sua mãe lhe tinha dado antes de morrer, então, junto com o outro protagonista, eles começam a procurá-lo em uma floresta sem sucesso.

Disposto a ver Vada feliz, Thomas retorna mais uma vez à floresta e consegue encontrar o anel perto de uma colmeia e é picado por abelhas. O triste disso? O garoto era alérgico a essas picadas, e como consequência, ele morre.

A cena do funeral com a menina olhando para dentro do caixão devastou os fãs. E tudo termina com um poema emocionante de Vada, que diz: “Você acreditou que ao morrer não o veria mais, mas sempre o terei no meu coração”.