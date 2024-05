O detalhe oculto na foto da princesa Leonor que revelaria quem seria seu namorado

Desde que a princesa Leonor disse adeus a Gabriel, o jovem brasileiro de barba que estava estudando um curso adicional no internato de Gales onde cursou o ensino médio, os fãs da monarquia espanhola estão desesperados para encontrar um substituto, um namorado formal e oficial para apresentar à sociedade.

ANÚNCIO

A princesa Leonor com um novo amor: um jovem príncipe de 21 anos

No entanto, a princesa segue com outras histórias, focada em sua formação militar na academia de Zaragoza e desfrutando da vida noturna como pode ou quando a deixam, pelos locais e na noite aragonesa. Nesse sentido, há algum tempo circula o rumor de que a jovem princesa está envolvida com um príncipe. Um jovem com quem a Borbón tem tido cumplicidade e, inclusive, ostenta um presente que ele lhe fez, um que ela usa no pescoço no dia de sua formatura.

O colar que a princesa Leonor usava naquele dia foi escolhido. Um acessório composto por uma corrente dourada e adornada com uma palavra brilhante em árabe: ‘alhubu’, que significa ‘amor’. “A irmã de Sofia está novamente entusiasmada e desta vez parece que é sério por um detalhe que a denunciou publicamente”, escreveram em Vocês Críticas. Desde então, tem causado grande agitação entre os fãs da realeza espanhola.

Trata-se de Moulay Hassan: o herdeiro do trono de Marrocos

"Agora acredita-se que é Moulay Hassan, príncipe de Marrocos, quem conquistou o coração da futura rainha. É impossível saber a que marca pertence o colar de Leonor, pois existem centenas de versões desse colar com a palavra 'amor' em árabe", acrescentam.