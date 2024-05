Novo programa mais popular na Netflix está sendo criticado por zombar de Kim Kardashian

The Roast of Tom Brady

A Netflix está surpreendendo a todos com um novo título que acabou de ser adicionado à plataforma e que agora está ocupando um lugar considerável em seu TOP 10 semanal. Trata-se de ‘The Roast of Tom Brady’, um show que reuniu a nata do entretenimento da forma mais estranha.

ANÚNCIO

Um ‘roast show’ é um formato de entretenimento que se tornou popular na televisão e em eventos ao vivo. Neste tipo de espetáculo, uma celebridade ou figura pública é homenageada (ou melhor, alvo de piadas) por seus amigos, colegas e comediantes convidados. Durante o evento, os participantes lançam uma série de piadas, trocadilhos e comentários sarcásticos sobre a pessoa homenageada, muitas vezes tocando em temas sensíveis ou aspectos controversos de sua vida pessoal ou carreira profissional. Embora possa parecer depreciativo, o roast show é realizado em tom de humor e camaradagem, e geralmente é bem recebido tanto pela pessoa alvo das piadas quanto pelo público. É uma oportunidade para celebrar a figura central de uma maneira irreverente e divertida.

No entanto, parece que o Roast de Tom Brady foi considerado ‘de mau gosto’ pelas piadas sobre Kim Kardashian.

O que está acontecendo com Tom Brady?

The Roast Of Tom Brady Netflix (Netflix)

Tom Brady tem sido um jogador destacado de futebol americano que teve uma carreira icônica na NFL. No entanto, desde que anunciou sua aposentadoria, se divorciou de Giselle Bündchen e retornou e se aposentou novamente, tem estado sob os holofotes. Agora, através de seu próprio roast, está sendo criticado por seu papel como analista da NFL na Fox Sports, mas o que é ‘divertido’ para ele não está sendo tão bem recebido pelos fãs de Kim Kardashian.

Outra das principais piadas sobre Brady é o tema de sua ex-esposa. "Gisele te deu um ultimato. Ela disse que ou você se aposenta ou terminamos. Quando você tem a chance de terminar 8-9 e tudo o que vai custar é sua esposa e seus filhos, você tem que fazer o que tem que fazer", mencionam no roast.

A única vez que Brady se opôs a uma piada foi quando Jeff Ross fez referência ao dono dos Patriots, Robert Kraft, e às massagens. Em 2019, Kraft originalmente enfrentou uma acusação de contravenção por pagar por serviços sexuais em um salão de massagens na Flórida. Posteriormente, os promotores retiraram a acusação depois que os tribunais bloquearam o uso de câmeras de vídeo instaladas pela polícia dentro dos salões de massagem.

Brady aproximou-se de Ross e sussurrou em seu ouvido "não diga isso de novo (coisas)", mas foi claramente captado pelo microfone e ouvido por aqueles que estavam assistindo ao churrasco em casa. Os presentes não o ouviram.

O Roast de Tom Brady deu todos os golpes, trazendo à tona quase todas as controvérsias, escândalos e momentos vergonhosos sobre a vida e carreira de Tom Brady. Uma das partes mais notáveis da carreira de Brady foi, sem dúvida, o ‘Deflategate’, no qual Brady foi acusado de manipular bolas de jogo da NFL para obter uma vantagem sobre seus oponentes durante os Playoffs da NFL de 2014.

A Netflix editou o momento embaraçoso de Kim Kardashian no roast

O ícone dos reality shows recebeu uma recepção dura quando subiu ao palco durante o show, ao tentar fazer uma piada sobre Kim Kardashian, pois ao subir ao palco foi recebido com vaias.

Kardashian seguiu corajosamente em frente durante sua apresentação, lançando sua piada: “Não ia vir esta noite, mas como não estou aqui como o encontro de Tom, ainda há uma boa chance de que eu possa fazê-lo. Falando de Tom e eu saindo, sei que houve alguns rumores de que estávamos, e nunca diria se fizemos ou não, simplesmente postaria o vídeo. ... Darei a você o mesmo conselho que dou a todos os meus ex: boa sorte sabendo que o melhor está atrás de você”. Uma fonte próxima à produção diz que apenas os vaias foram removidos, em termos de conteúdo relacionado a Kardashian.