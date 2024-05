Linha Direta desvenda a tragédia que separou mãe e filho no Paraná

A Guarda do Neto é o 4º caso de Pedro Bial no Linha Direta de 2024

O 4º caso do Linha Direta vai ao ar nesta quinta-feira (09) na Globo. O programa de Pedro Bial desvenda um crime brutal que chocou os moradores do Paraná.

ANÚNCIO

Segundo a Globo, o próximo caso do Linha Direta, chamado A Guarda do Neto, começou a ser gravado no ano de 2007, quando o crime aconteceu, mas nunca chegou a ser exibido.

Agora, 17 anos depois, Pedro Bial resgata e atualiza o telespectador, exibindo os arquivos da época e gerando uma nova oportunidade para que a justiça seja feita.

Que horas começa o Linha Direta na Globo?

Segundo a programação divulgada pela Globo, o 4º episódio do Linha Direta começa às 23h15 (,horário de Brasília), nesta quinta-feira (09), depois da série Os Outros.

17 anos depois, surge uma nova oportunidade de fazer justiça. Quinta, depois de 'Os Outros', #LinhaDireta. pic.twitter.com/tT5EKU72Ft — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 7, 2024

Nos últimos três episódios, o Linha Direta trouxe à tona os casos da menina Beatriz Angélica e Jair Tércio Chuva, conhecido como Falso Profeta da Bahia, e a chacina da família Gonçalves, no ABC Paulista.

Os detalhes do 4º caso do Linha Direta em 2024

Na noite desta quinta-feira (09), o Linha Direta acompanha o crime cometido por Tânia de Lorena, que está foragida e é acusada de assassinar a própria filha, com a ajuda do companheiro, para ficar com a guarda do neto, Lucas.

Antes do crime que acabou com a felicidade de uma família do Paraná, Andrea vivia em harmonia com a mãe e o filho, mas um grave acidente de moto mudou tudo e ela foi morta aos 23 anos, em meio a uma disputa pela guarda do bebê.

Toda vez que vejo esses casos criminais que pessoas próximas ou parentes são os assassinos, fico desconfiado até do vento #linhadireta pic.twitter.com/SbURRM7p01 — COWBOY CARVALHO 𐚁 (@cowboy_mattt) May 3, 2024

Antes disso, Andrea foi morar com o pai, já que Tânia de Lorena afirmava não conseguir cuidar da filha. Mas, ela não queria ficar longe do neto e começou uma polêmica briga pela guarda do garoto.

Com apresentação de Pedro Bial, o programa Linha Direta desta quinta-feira (09) mostra os depoimentos de Ivo Rosa, pai de Andréa, e Juliano Saldanha, viúvo da vítima.