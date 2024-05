Garantido o retorno de RBD sem Anahí

No mês passado, em dezembro de 2023, concluíram com grande sucesso a turnê ‘Soy Rebelde Tour’, que marcou o seu regresso aos palcos após 15 anos de ausência do RBD. No entanto, a popular banda composta por Christopher Uckermann, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni e Anahí enfrenta delicados problemas para receber o pagamento de 20 concertos que deram no México, Colômbia e Brasil.

Foi o programa de televisão Ventaneando que revelou com exclusividade a dívida que o ex-gerente do grupo Guillermo Rosas tem com eles, e informaram que as empresas organizadoras dos concertos Zignia Live e Ocesa também não têm dado a cara.

Anahí virou as costas para seus colegas

Após os problemas atuais enfrentados pelo RBD, Anahí teria decidido não apoiá-los, como evidenciado pela mensagem de parabéns enviada a Guillermo Rosas, o homem que lhes deve milhões de dólares: "Feliz aniversário, desejo-lhe paz, amor e saúde sempre".

Esses parabéns no Instagram lhe renderam centenas de comentários negativos de seus seguidores, que a acusaram de deslealdade com o restante do grupo.

Mas sua falta de solidariedade não seria apenas nas redes sociais, mas também no campo profissional, já que a cantora teria decidido não continuar com os projetos que o grupo tem para os próximos meses, como revelou Gustavo Adolfo Infante em seu programa de televisão.

Christian Chávez foi acusado de traição

O jornalista de entretenimento que mantém um relacionamento muito próximo com Anahí, assim como com seu marido Manuel Velasco, afirma que atualmente Anahí não tem um bom relacionamento com seus colegas e afirmou que Christian Chávez traiu a cantora, sem especificar a que se refere: "Christian Chávez, que era como um filho, o ajudou em muitas coisas e de repente virou as costas para ele". O jornalista concluiu dizendo que sua amiga não quer confusão e que essa suposta traição deve ter causado um sentimento muito ruim.