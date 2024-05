Esta impressionante cifra foi arrecadada por ‘Star Wars: Episódio I’ na sua reestreia comemorando seu aniversário

‘Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma’ retornou aos cinemas de todo o mundo em comemoração ao seu aniversário de 25 anos. O filme teve uma reestreia bem-sucedida, com uma impressionante arrecadação que surpreendeu a todos.

ANÚNCIO

Em seu retorno às telonas, o filme arrecadou incríveis 8,1 milhões de dólares nos Estados Unidos, de acordo com relatórios. Esses números superam os resultados de outras reestreias recentes, como as trilogias do Homem-Aranha dirigidas por Sam Raimi.

Não é a primeira vez que este filme retorna aos cinemas. Em 2012, o filme passou por uma versão em 3D que também gerou grande interesse e arrecadou cerca de 43 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos.

Comparação com outras reestreias

Este sucesso se junta a outros relançamentos bem-sucedidos, como o do aclamado filme ‘Avatar’ de James Cameron, que arrecadou um total de 76 milhões de dólares em todo o mundo em seu retorno aos cinemas.

Também se destaca o relançamento de ‘Grease’ em 1998, que arrecadou 12,7 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos. Até mesmo ‘Titanic’ alcançou um total impressionante de 350 milhões de dólares em sua versão em 3D lançada em 2012.

Além disso, embora tenha havido algumas diferenças na recepção entre países, na Espanha, este filme conseguiu entrar no Top 10 de filmes mais vistos, ocupando o oitavo lugar.

Sobre o que é o filme?

‘Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma’ é um filme de ficção científica ambientado no universo de Star Wars.

A trama se passa aproximadamente 32 anos antes dos eventos do filme original de Star Wars. A história segue Qui-Gon Jinn e seu aprendiz Obi-Wan Kenobi, dois cavaleiros Jedi, enquanto enfrentam uma ameaça crescente na galáxia.

A trama centra-se no surgimento do jovem Anakin Skywalker, que mais tarde se tornará no icónico Darth Vader.

Anakin é descoberto pelos Jedi e se torna o centro das atenções devido ao seu grande potencial na Força. Enquanto isso, a Federação do Comércio bloqueou o planeta Naboo e os Jedi tentam mediar o conflito.