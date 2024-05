“É o meu presente para vocês”: assim Lady Gaga anuncia o lançamento do documentário musical

A dinâmica da ‘Chromatica Ball Tour’ de Lady Gaga, realizada em 2022, ganhará nova vida no serviço de streaming HBO Max, será um documentário musical que captura o que foi uma das turnês mais especiais da artista e, principalmente, o espetáculo que ela deu no Dodger Stadium de Los Angeles, um dos mais importantes do mundo.

ANÚNCIO

De acordo com esta quarta-feira, 8 de maio, o ‘Gaga Chromatica Ball’ estreará exclusivamente na plataforma HBO Max em 25 de maio, proporcionando aos fãs outra oportunidade de desfrutar dos trajes coloridos, coreografias teatrais e impressionantes performances ao vivo que a vencedora de 13 prêmios Grammy apresentou em cada show da turnê há dois anos.

Dirigido e produzido pela própria Gaga, o concerto abrange a carreira de Gaga, com músicas de seu álbum ‘Chromatica’ de 2020, que liderou a lista Billboard 200, e sucessos anteriores como ‘Bad Romance’, ‘Just Dance’, ‘Poker Face’ e ‘Shallow’.

“A artista escreveu em uma publicação no Instagram: ‘Passei inúmeras horas na sala de edição dando vida à minha visão deste filme. É meu presente para vocês: dirigido, produzido e criado por mim, juntamente com algumas das pessoas mais talentosas e criativas do mundo’.”

“Lady Gaga é uma força total”, disse Nina Rosenstein, vice-presidente executiva de programação, late night e especiais da HBO, em comunicado. “Ela é uma artista única em sua geração que nunca se contém, e Gaga Chromatica Ball coloca em plena exibição sua interminável lista de talentos. Estamos encantados de nos associar a ela mais uma vez para este impressionante especial de concerto”.

De acordo com um comunicado, o projeto foi filmado em setembro de 2022 no Dodger Stadium, em Los Angeles, um dos últimos shows da superestrela na sua turnê Chromatica Ball naquele verão. Naquela época, os fãs notaram que havia câmeras por todo o local para capturar o concerto lotado naquela noite, após o que Gaga confirmou no X que havia um projeto misterioso em andamento.

"52.000 pessoas. Esgotado. 30 câmeras apontadas para você e apenas uma tomada", twittou naquele momento.

Para acompanhar o anúncio, a HBO também compartilhou o trailer do projeto. O vídeo de um minuto oferece aos fãs uma prévia dos efeitos especiais avançados e visuais cinematográficos usados no show do Dodger Stadium, bem como trechos de números de dança cheios de energia.