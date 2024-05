‘Casos de Família’: internet comenta climão entre mãe de Endrick e namorada do jogador de futebol

O climão entre Cíntia Ramos, mãe de Endrick, e Gabriely Miranda, namorada do jogador do Palmeiras, ainda está rendendo assunto nas redes sociais.

ANÚNCIO

O atleta foi convidado junto com a família para participar do programa ‘Conversa com Bial’, da Rede Globo, e a tensão entre as duas mulheres ficou nítida durante a entrevista da joia palmeirense.

Durante a conversa, o jovem de 17 anos falou sobre sua ida ao Real Madrid daqui há dois meses, quando completar 18 anos. Questionada se iria junto para a Espanha, Gabriely disse: “Será? É uma incógnita ainda. A gente ainda está resolvendo as coisas ainda”.

A mãe de Endrick aparentemente não gostou muito da resposta, e resolveu opinar: “Uma pessoa que a gente tem certeza que vai lá é ele, em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos lá no Real Madrid. Foi para isso que eu passei e meu esposo passou para nós estarmos aqui. Então isso aí é um sonho realizado”, declarou.

Ela seguiu, alfinetando a jovem influenciadora: “Não me importo se eu vou me adaptar com alguém, se vou ter amigos. O que importa é família é isso.”

Gente...a mãe do Endrick foi luz e estrelas aqui, e ainda mandou indiretinhas diretamente de uma conversa com o Bialpic.twitter.com/TrR8hOQxfa — Garota Escarlate (@EscarlateGarota) May 7, 2024

Foto cortada nas redes sociais

O climão familiar ficou ainda mais claro quando Cíntia publicou uma foto da família ao lado de Bial, mas resolveu cortar a nora da imagem.

“Vivi um momento de imensa gratidão e orgulho ao assistir meu filho no programa . A emoção que senti ao vê-lo compartilhando sua trajetória e experiências foi indescritível. Ver seu esforço e dedicação sendo reconhecidos publicamente é um dos maiores presentes que uma mãe pode receber. Meu coração transborda de alegria. Que essa seja apenas uma das muitas oportunidades que ele terá para inspirar e impactar positivamente o mundo ao seu redor. Estou verdadeiramente grata e feliz por ser testemunha do seu crescimento e sucesso. Orgulho é pouco para descrever o que sinto. Parabéns, meu querido filho, por mais essa conquista!”, legendou a mãe do jogador alviverde no Instagram.

A mãe do endrick corta a nora da foto e o pai dele vai lá e posta a foto não cortada com a nora 😹 não sei pq + tô do lado pai em pic.twitter.com/bWHLjCXW2v — sophie 🧚🏻‍♀️ (@sophiecomentx) May 8, 2024

E claro que usuários do X (Twitter) não deixariam de comentar o ‘casos de família’. Um perfil disse: “Ter que lidar com sogra que não gosta de mim está entre o top 3 coisas que eu jamais JAMAIS me submeteria sério”.

Ter que lidar com sogra que não gosta de mim está entre o top 3 coisas que eu jamais JAMAIS me submeteria sério https://t.co/nbzvxkQQBQ — lace do jorge perlingeiro (@tietadelagreste) May 8, 2024

Outro apontou o fato do atleta ainda ser menor de idade. “Não tô entendendo as críticas a mãe do Endrick. Ele é menor de idade, quem tem que brigar e ajudar ele É ELA. Não a namorada. Eu jamais levaria a namorada do meu filho de 17 anos pra morar comigo fora do país ou colocaria ele pra casar”.