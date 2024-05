Ben Affleck explode contra JLo e a culpa pelas cruéis zombarias sobre seu rosto “derretido”

O ator de Hollywood também estaria sendo fortemente criticado por sua participação no especial da Netflix: The Roast of Tom Brady

Ben Affleck estaria reagindo de forma negativa contra sua esposa, Jennifer Lopez, após as diferentes especulações que surgiram nas redes sociais de que ele teria passado por algum tipo de procedimento estético.

Ben Affleck estaria zangado

No último domingo, 5 de maio, o ator americano marcou presença no evento especial da Netflix: The Roast of Tom Brady, que ocorreu no Foro Kia em Inglewood, Califórnia, e foi transmitido ao vivo para milhões de assinantes através do serviço de streaming global.

Ben Affleck foi uma das múltiplas personalidades que subiu ao palco para fazer um discurso cômico sobre o antigo jogador e várias vezes campeão da NFL, no qual ele reprovou o “ódio” que recebe nas redes sociais. Nesse sentido, em X, alguns usuários enviaram mensagens referindo-se à possibilidade de que o também produtor e diretor de cinema tenha feito procedimentos no rosto.

"Ele acabou de fazer um lifting facial", "Este é o Ben Affleck? Por que o rosto dele parece tão diferente?", "Ele não podia pagar por uma boa cirurgia plástica? Não é de se admirar que ele pareça tão bravo. Isso é permanente", escreveram alguns internautas.

Ele está furioso por críticas pelos preenchimentos e botox

Por outro lado, a revista InTouch também afirma que Ben Affleck estaria irritado com Jennifer Lopez. Uma fonte próxima à publicação revelou: "Ele estava vindo por causa dos comentários negativos do público nas redes sociais sobre Tom (Brady), mas acabou causando uma tempestade de fogo sobre sua própria aparência".

"Ele está furioso porque está sendo criticado pelos preenchimentos e botox que a 'Jen' o obrigou a colocar", acrescentou a fonte.

Além disso, a fonte aprofundou sobre o suposto pensamento de Ben Affleck: “Ben está chateado com ‘Jen’ porque se não fosse por ela, ele nunca teria feito o trabalho (retoque)”. E “Mas ela o convenceu de que todo mundo em Hollywood faz um pouco de manutenção facial, incluindo seus bons amigos, como Matt Damon”, concluiu.