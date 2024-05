Khloé Kardashian tem orgulhado sua faceta como mãe ao dar à luz sua filha True em 2018 e mais tarde dar as boas-vindas ao pequeno Tatum, que foi resultado de um barriga de aluguel, assim, a famosa experimentou a maternidade de duas maneiras muito diferentes e compartilhou detalhes sobre isso.

A empresária não tem medo de revelar que teve pouca conexão com o bebê porque não o carregou em seu ventre e também não viveu a gravidez da mulher que o carregou devido aos problemas de infidelidade que enfrentou com Tristan Thompson e o medo de ser vista nas consultas junto com a mulher.

"Como eu não o gerei, não senti coisas. Com True, senti seu espírito. Também não fui pessoalmente a muitas das consultas médicas desta mulher para preservar sua privacidade, não queria ser encontrada pelos paparazzi. Eu fazia isso por Face Time e não é a mesma coisa", revelou.

A razão pela qual Khloé Kardashian pensou que seu filho era de seu irmão

Khloé Kardashian conversou no podcast ‘SHE MD’ da Dra. Aliabadi, conhecida em seus realities familiares como ‘Doutora A’ e foi lá onde deu detalhes de sua vida privada como nunca antes, mas além de surpreender com as declarações sobre seu segundo filho.

"Para mim foi avassalador quando peguei meu filho pela primeira vez. Passei toda a gravidez da minha barriga de aluguel com a cabeça enterrada na areia pelo que aconteceu com Tristan, estava quase renegando que isso estava acontecendo e não me senti muito próxima do que estava acontecendo", acrescentou.

Mas isso não foi tudo, pois uma vez que o pequeno Tatum nasceu e cresceu ao lado dela, ela enfrentou o tormento da possibilidade de que seu filho também fosse do seu irmão, devido à grande semelhança que ambos tinham.

Ao ter chegado ao mundo através de uma barriga de aluguel, a modelo tinha medo de que sua irmã tivesse doado esperma e que poderia ter ocorrido um cruzamento entre eles, então ela confessou que submeteu Tristan a três testes de paternidade para tirar a dúvida.

“Como foi por fertilização in vitro, cheguei a perguntar ao meu irmão se ele tinha sido doador de esperma, já que eles se pareciam. Fiz três testes de paternidade em Tristan para Tatum e ele ficou muito ofendido, mas é que ele não se parecia em nada com ele”, disse agora entre risos: “Cheguei a duvidar que fosse meu irmão porque nesta família nada mais me surpreende, mas isso seria realmente nojento”, afirmou.