A dura luta do príncipe William pela doença de Kate Middleton

Há alguns dias, foi relatado que a casa dos príncipes de Gales estaria passando por “um inferno” devido à doença que aflige a princesa de Gales, Kate. Agora, de acordo com a revista People, o príncipe William estaria enfrentando uma dura batalha devido ao câncer de sua esposa e mãe de seus filhos.

ANÚNCIO

A saúde de Kate Middleton tem sido objeto de controvérsia após se submeter a uma operação abdominal que a manteve longe dos holofotes desde dezembro do ano passado, mas tudo tomou um rumo ainda mais alarmante quando a princesa revelou ao mundo que está lutando contra o câncer e passou por um tratamento de quimioterapia preventiva.

Como se sente o príncipe William diante da doença de sua esposa, Kate?

Num artigo exclusivo compartilhado pela revista People, uma fonte próxima aos duques de Cambridge falou sobre os sentimentos do Príncipe William diante da notícia do câncer de sua esposa, a Princesa Kate Middleton.

De acordo com um ex-funcionário do casal real, o herdeiro ao trono britânico foi profundamente afetado pela avalanche de especulações nas redes sociais sobre a saúde de Kate no início deste ano.

De acordo com a fonte da PEOPLE, "os rumores deixaram o Príncipe William se sentindo chateado e irritado". O silêncio evidente do Palácio de Kensington gerou uma série de teorias conspiratórias que iam desde cirurgias estéticas até mesmo morte cerebral.

Esta agitação se somou aos desafios que William enfrentou ao longo do ano, destacando a preocupação principal com a saúde de sua esposa e também a de seu pai, que também anunciou no início deste ano que estava lutando contra o câncer.

Segundo o ex-funcionário do príncipe, independentemente do cargo, ninguém esperaria receber a notícia de que um ente querido, neste caso sua esposa e seu pai, foram diagnosticados com câncer.

“Seja você um príncipe ou um pobre, ninguém esperaria algo assim com seu pai e sua esposa recebendo tratamento contra o câncer. William está se aprofundando”, acrescentaram. “William está priorizando dar a ela todo o tempo que precisa para melhorar e apoio, especialmente às crianças”, assegurou a fonte da revista.