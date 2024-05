Let it Be: documentário sobre os Beatles passa a sensação de um show ao vivo

Let it Be: filme está disponível no Disney+

Os assinantes da plataforma de streaming Disney+ já podem curtir as cenas remasterizadas do documentário Let it Be. O filme, originalmente produzido em 1970 pelo diretor Michael Lindsay-Hogg foi completamente restaurado e oferece ao público uma visão mais intimista do quarteto, trazendo cenas que ficaram de fora da série documental The Beatles: Get Back, que foi vencedora do Emmy ®.

Ao longo do filme, somos levados a acompanhar os bastidores da gravação e composição das músicas que integram o álbum “Let it Be”, o que inclui um “pocket show” realizado no telhado da Apple Corps, em Londres, no ano de 1969.

A restauração do filme foi um pedido da própria Apple Corps, com apoio de Lindsay-Hogg, à Park Road Post Production de Peter Jackson. A ideia era realizar uma restauração do filme a partir do negativo original de 16mm, o que incluía a remasterização cuidadosa do som, para a qual foi utilizada a tecnologia de mixagem MAL, que também apareceu na série documental Get Back. O resultado já pode ser visto pelos fãs ao redor do mundo através da Disney+.

Sensação de assistir um show ao vivo

A convite da Disney+, o Metro acompanhou nesta última semana a sessão exclusiva para o lançamento do filme Let it Be. Desde o princípio conseguimos notar a paixão dos fãs que acompanharam este momento histórico e dividiram suas histórias de amor pela banda, mas assim que o filme começou fomos imediatamente transportados para o estúdio da Apple Corps.

Cada interação entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr reforçava os motivos pelos quais os Beatles foram, e ainda são, um dos maiores nomes da música. Além de revelar parte do processo de composição das faixas que se tornaram mundialmente conhecidas, também foi possível acompanhar detalhes da dinâmica entre os integrantes da banda, membros do estúdio e suas famílias.

Em determinado momento, quando somos transportados para o telhado da Apple Corps, a sensação que fica é a de ter a oportunidade de acompanhar “ao vivo” um show dos Beatles com um “que” a mais de identificação por conhecer parte da história por trás das músicas que integram o álbum Let it Be.

Para os fãs, e até mesmo para os que apenas gostam de uma música ou outra, este documentário é altamente recomendado.