Saiba a razão: Lionel Messi foi visto vestido de ‘trabalhador’ em uma fábrica

No Dia do Trabalhador em grande parte da América Latina e do mundo, Lionel Messi agitou as redes sociais e foi o principal foco de muitos memes e piadas, após aparecer ao lado de sua esposa, Antonela Roccuzzo, visitando uma fábrica e vestindo uma roupa de ‘trabalhador’, bastante atípica em relação ao seu estilo.

“A economia está tão ruim, que até o Messi teve que arrumar outro emprego para chegar ao final do mês”, “Messi trabalhando no Dia do Trabalhador”, “*Faltou ao trabalho* Meu amigo: hoje veio o Messi”, foram alguns dos comentários que mais receberam curtidas no vídeo divulgado na conta oficial do argentino ‘10′ no Instagram.

Além das brincadeiras, também houve muitos comentários perguntando sobre o que tudo se tratava: se a visita fazia parte de uma campanha publicitária para algum cliente específico ou se estava diretamente relacionada ao jogador do Inter de Miami?

Bebida hidratante

O campeão mundial na Copa do Mundo do Catar de 2022 visitou a fábrica de uma marca reconhecida de bebidas isotônicas dos Estados Unidos que o patrocina há algum tempo. Rumores afirmam que a empresa lançará no próximo mês de junho uma bebida especial com o nome dele.

"Seguimos trabalhando, nos preparando para o lançamento da nova marca de bebida hidratante, porque para nós, a hidratação é fundamental. A visita à fábrica foi muito interessante, conhecemos o processo de fabricação desta nova bebida saudável", lê-se na conta de Messi, acompanhando o vídeo que termina com a data de 6 de junho de 2024.

