Quanto a turnê mundial do RBD arrecadou?

O programa de entretenimento Ventaneando afirmou que a empresa que organizou várias apresentações do RBD na América Latina se recusou a pagar aos membros da bem-sucedida banda mexicana.

"Os cinco membros não foram pagos pelos concertos que ofereceram na América Latina, os concertos que deram no México, Brasil e Colômbia, nenhum deles recebeu pagamento", disse o repórter Ricardo Manjarrez.

Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann voltaram aos palcos no ano passado em todo o mundo com a turnê intitulada Soy Rebelde Tour.

De acordo com as informações do programa mexicano, a turnê pela América Latina e Estados Unidos foi organizada pela Live Nation, mas na América Latina eles fizeram uma parceria com a Ocesa. "Nem a Ocesa, nem a Live Nation querem pagar aos membros por estes 20 concertos porque dizem que há questões pendentes com seu ex-gerente, Guillermo Rosas (...) Ocesa e Live Nation dizem que deveriam pagar a Guillermo, mas ele não liberou alguns documentos", acrescentou.

"Os outros, é claro, receberam todo o dinheiro que o concerto gerou, mas eles não viram nada", afirmou. "Eu suponho que (os membros do RBD) querem chegar a um acordo, senão terão que fazer isso legalmente."

Quanto a turnê do RBD arrecadou?

De acordo com um relatório da Billboard, o retorno da banda mexicana arrecadou nos Estados Unidos a quantia de US$130,5 milhões em 30 shows realizados.

A banda recebeu reconhecimento em Monterrey, México, por obter o título de artista com mais shows esgotados no estádio de beisebol, ultrapassando grandes nomes da música como Guns N' Roses, Justin Bieber e Daddy Yankee no país.

As informações sobre a arrecadação na América Latina são desconhecidas. No entanto, os cálculos devem ser feitos com base nos 25 concertos em estádios realizados pela banda mexicana em países como Colômbia, Brasil e México.