O vestido de Selena Gomez que quase a deixou exposta após a apresentação do livro de seu namorado

Selena Gomez e Benny Blanco tornaram-se um dos casais surpresa desde que confirmaram seu romance no final de 2023 e desde então não pararam de mostrar o quanto estão apaixonados.

Apesar de terem recebido muitas críticas, especialmente a cantora, depois de ele ter mantido uma estreita amizade com Justin Bieber e ter criticado ela por não superar isso, o casal tem mostrado estar complementado, pois aparentemente o amor fez com que deixassem o passado para trás.

Recentemente, o casal celebrou o lançamento do livro de Benny e fizeram isso com alguns cartões postais que têm sido comentados nas redes sociais.

O vestido de Selena Gomez que quase a deixa exposta

"Muito orgulhosa de @itsbennyblanco, Open Wide já está disponível!", escreveu a atriz de Only Murders In The Building ao lado da imagem.

No cartão postal, pode-se ver a famosa usando um lindo vestido preto com pontos brancos com decote quadrado e alças grossas, enquanto seu parceiro a abraça por baixo do peito, causando pressão e quase expondo seus seios.

O estilo de Gomez é um dos mais elogiados de Hollywood, pois ela sempre sabe como parecer linda e elegante para cada ocasião. Seu visual pode ser uma das opções mais procuradas para esta nova temporada de verão.

Selena Gomez / Benny Blanco Instagram (Instagram (@selenagomez))

Em outra publicação, Selena voltou a causar furor ao aparecer beijando a virilha de seu parceiro em uma foto da capa de seu livro.

Benny explicou como conquista a intérprete através da comida, demonstrando o quão atencioso ele costuma ser com ela diariamente.

"Acordei cedo esta manhã e pensei: 'Quero fazer algo bom para a minha namorada'. Estava pensando, sempre que quero colocar um sorriso no rosto dela ou ter uma boa noite, simplesmente faço um bife", contou.

Da mesma forma, ele mencionou como consegue alegrar Selena com suas habilidades culinárias.

“Habilmente fritou batatas, fez seu próprio molho de salada, bateu um pouco de creme e grelhou o bife antes de entregar o prato na casa de Selena. Vou escrever um bilhete fofo e deixá-lo ao lado da cama dela para que ela possa comer mais tarde. ‘Eu te amo! Durma bem! Fiz bife para você!’, dedicou.”