Netflix: minissérie turca de 7 episódios que fará você chorar como nunca antes

A plataforma da Netflix tem em seu catálogo uma série turca que fará os espectadores estremecerem e que desde sua estreia no ano passado tem ocupado os primeiros lugares na lista das mais vistas. Estamos falando de ‘De quem estamos fugindo?’, um drama que fará você chorar.

A série conta a história de uma mãe com um passado turbulento. Isso a obrigou a viver como uma fugitiva sem identidade, ao lado de sua filha.

Para evitar que alguém possa descobri-las, elas se hospedam em diferentes hotéis e apartamentos de luxo, e não têm uma residência fixa para viver.

Esta vida em constante fuga nunca tinha sido um problema para sua filha. Até que, na adolescência, ela começa a questionar por que estão fugindo, o que sua mãe tem que esconder e de quem ela tem medo de não querer se estabelecer em um lugar específico.

"Uma mãe e sua filha vivem como fugitivas enquanto sua história sombria começa a se revelar através de depoimentos recebidos pela polícia. Baseada no romance de Perihan Magden", lê-se na sinopse oficial da Netflix.

Fúria na plataforma

Esta produção turca estreou em 2023 na plataforma de streaming e já está fazendo sucesso entre os usuários. Com apenas sete episódios e dirigida por Umut Aral e Gökçen Usta Çaylar. Sua trama apresenta drama e suspense.

A série é baseada no romance homônimo de 2007 de Perihan Mağden. Eylül Tumbar e Melisa Sözen lideram o elenco da série escrita por Ertan Kurtulan.

Enquanto Musa Uzunlar, Devrim Kabacaoglu, Taylor Lauren, Buçe Buse Kahraman, Başak Daşman, Birand Tunca, Alper Çankaya, Hakan Emre Ünal, Meriç Rakalar, Emrah Kolukısa e Kubilay Tunçer completam o elenco de ‘De quem estamos fugindo?’.

Até o momento, a Netflix não fez nenhum anúncio sobre o futuro do thriller turco, no entanto, de acordo com o que foi visto no último episódio, existe uma pequena possibilidade de que a história de Bambi possa continuar em uma nova série de episódios, destacou o portal El Comercio do Peru.