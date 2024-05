Netflix: a aclamada minissérie coreana que você com certeza não conhece e que irá te impactar desde o início

A plataforma da Netflix tem uma produção coreana que vai capturar seu coração desde o primeiro capítulo até o final. Estamos falando de “Boys Over Flowers” (Meninos Antes de Flores), uma série de 25 episódios que você não pode perder.

Esta ficção foi lançada em 2009 e não parou de acumular visualizações. É estrelado por Ku Hye-sun, Lee Min-ho e Kim Hyun-joong. É uma criação de Jeon Ki-sang e Yoon Ji-ryun.

A história segue uma modesta estudante que enfrenta um menino rico mimado que pertence à gangue mais poderosa da escola e por quem depois se apaixona.

Esta comédia romântica se passa no contexto de uma escola secundária onde convivem os filhos das famílias com grande poder econômico da Coreia do Sul. Algo que torna os conflitos com a protagonista ainda mais evidentes.

A história de amor na adolescência

De acordo com o portal msn, trata-se da adaptação do mangá japonês Hana Yori Dango, de Yōko Kamio, originalmente lançado entre janeiro e abril de 2009.

Geum Jan Di é uma garota humilde cuja família é proprietária de uma lavanderia. Um dia, enquanto faz uma entrega para um estudante da prestigiosa Escola Superior Shin Hwa (escola para ricos), ela percebe que um garoto estava prestes a se suicidar do telhado por ter recebido o cartão vermelho dos F4 e, no momento exato em que ele pula, Geum Jan Di salva sua vida ao detê-lo e é chamada de “A Mulher Maravilha”.

Este ato gerou grande controvérsia na cidade, por isso ela recebe uma bolsa de estudos para frequentar a escola. No início, ela é maltratada e isolada pelos outros alunos ao receber o cartão vermelho dos F4 (4 flores), que é um grupo de alunos que governa cruelmente a escola por sua beleza e riqueza.

Gu Jun Pyo, líder dos F4 e sucessor da Companhia Shinhwa, começa a desenvolver sentimentos por Geum Jan Di.

Yoon Ji Hoo também se apaixona por Geum Jan Di, mas antes de perceber que estava apaixonado por ela, ele tinha seus sentimentos voltados para sua amiga de longa data Min Seo Hyun e ela “corresponde” esse sentimento, mas aos poucos se apaixona por Jan Di e isso provoca um triângulo amoroso.