Katy Perry diz adeus ao seu cabelo comprido e surpreende com mudança radical de visual

Katy Perry está deixando seus fãs ansiosos para saber mais sobre seu próximo álbum. Eles sentem falta dela nos palcos, pois desde o lançamento de ‘One of the Boys’, álbum em que homenageava seus 15 anos de carreira, ou seu ‘Smile’ lançado em 2020, ela não tem mais trabalhado em nenhum projeto musical.

ANÚNCIO

O que não deixa de surpreender seus fãs são as mudanças de visual da cantora quando ela chega a um tapete vermelho na companhia de seu galante marido ou quando publica imagens em suas redes sociais.

Numa de suas aparições no programa ‘American Idol’, no qual participa como juíza, deixou todos atônitos com um corte de cabelo que deixa de lado seu longo cabelo.

O corte bob em camadas que afilou o rosto de Katy

Nesta ocasião, Katy Perry decidiu arriscar e aos 39 anos optou pelo corte bob de maneira texturizada em camadas descontraídas. Além disso, ela leva as pontas desfiadas e inclinadas para um lado através de uma linha diagonal.

De acordo com o portal Soy Carmín, o efeito do corte destacou suas características, então com seu nariz perfilado, queixo e maçãs do rosto parecem espetaculares e muito rejuvenescidas.