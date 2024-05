Fotos da infância de Meghan Markle foram reveladas

O passado de Meghan Markle, duquesa de Sussex, tem sido muito comentado em várias ocasiões pela imprensa internacional, embora não tenha sido abordada especificamente sua infância, os relatos costumam se concentrar em sua carreira como estrela de Hollywood e sua vida casada com Trevor Engelson, de quem se separou antes de se casar com o príncipe Harry.

ANÚNCIO

No entanto, recentemente veio à tona uma entrevista com o primo de Meghan, Shawn Johnson, que, em conversa com o Daily Mail, confessou que não tem tido qualquer tipo de contato com a atual duquesa de Sussex há mais de duas décadas.

Harry e Meghan Markle (Yaroslav Sabitov - PA Images/PA Images via Getty Images)

Além de suas reveladoras palavras sobre a infância de Meghan Markle, Shawn compartilhou com o tabloide inglês um par de fotos ternas onde se pode ver a esposa do príncipe Harry sorrindo quando tinha cerca de cinco anos de idade.

As fotografias da infância de Meghan Markle que comprovam sua semelhança com seu filho mais velho, Archie

As fotografias nunca antes vistas de Meghan Markle, reveladas por seu primo, surpreenderam o mundo inteiro. São imagens inéditas e muito exclusivas, que transmitem ternura e carinho.

Não é necessário ser um detalhista para chegar à conclusão de que Meghan Markle é ‘praticamente igual’ ao príncipe Archie, seu filho mais velho, que completará 5 anos em maio de 2024.

Numa das fotos de infância recentemente reveladas de Meghan Markle, ela pode ser vista nos braços amorosos de sua avó materna Jeanette e na outra, olhando para a câmera, com um moletom preto com capuz e uma semelhança impressionante com o pequeno príncipe de 4 anos.