Ex-gerente do RBD é denunciado por dever o pagamento de 20 shows!

RBD não recebeu um único tostão da turnê que realizou em 2023, revelou o programa de televisão “Ventaneando” em 1 de maio. Foi Ricardo Manjarrez, colaborador do programa, quem denunciou publicamente que os integrantes do grupo não receberam seu dinheiro, apesar de “Soy Rebelde Tour” ter sido uma das turnês mais bem-sucedidas do ano passado, de acordo com o ranking da Billboard Boxscore.

Eles devem 20 concertos!

Ricardo informou que a responsável por organizar a turnê foi a empresa Live Nation, mas que na América Latina fez parceria com a Ocesa, então uma responsabiliza a outra pelo pagamento que o grupo formado por Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann e Christian Chávez realizou em países como Brasil e Colômbia; existem cerca de 20 apresentações nas quais ainda não foram pagos.

O comunicador continuou seu relato dizendo que tanto a Ocesa quanto a Live Nation informaram aos cantores que ainda há questões pendentes com seu ex-empresário Guillermo Rosas e que há certos documentos que ele precisa enviar para que os pagamentos sejam realizados.

Guillermo Rosas está desaparecido

Sobre o paradeiro de Guilermo Rosas, o jornalista de entretenimento disse que tem informações de que ele está desaparecido, além de apontar que Rosas não está aparecendo porque precisa passar por uma auditoria "tremenda". Manjarrez também revelou que o ex-gerente disse à banda que as empresas que os contrataram se recusam a pagar; Ricardo também criticou o fato de que, devido a essa situação lamentável, os artistas estão há seis meses sem receber pagamento.

“Devem processar”

Pati Chapoy deu sua opinião sobre as revelações feitas por seu colaborador, que informou que o grupo está tentando mediar com Guillermo para não ter que resolver o assunto legalmente, mas a jornalista recomendou que eles devem processá-lo imediatamente: "Já se atrasaram, já devem processar; agora eles devem apresentar a ação", concluiu Chapoy.