Camila Parker continua envergonhando a realeza e agora expõem suposta adicção às drogas

Embora Camila Parker conseguiu se tornar rainha consorte, ainda é perseguida pelo fantasma de ter sido amante do Rei Charles III quando ele era casado com Lady Di, por isso a rejeição ainda é protagonista em sua vida, especialmente entre os seguidores da princesa lembrada.

Embora a monarquia britânica esteja passando por um momento difícil devido aos problemas de saúde enfrentados pelo monarca e Kate Middleton, diagnosticados com câncer, e Camila tem sido a responsável por aparecer em várias ocasiões, agora surgiu uma informação do passado que estaria causando vergonha dentro das fileiras reais.

A alegada adicção de Camila Parker às drogas

Camila Parker tem vindo a fortalecer sua imagem ao longo dos anos e, embora sua aceitação tenha tido grandes aumentos, de vez em quando surgem novos detalhes sobre o que foi seu romance com Charles III e até mesmo sobre sua vida privada que voltam a ofuscá-la publicamente.

Recentemente, através do EnBlau de ElNacional.cat. fizeram uma forte revelação sobre Parker, pois afirmam que na sua juventude lidou fortemente com dependências de drogas, situação que causou indignação dentro da sociedade mais conservadora do Reino Unido, por se tratar da mulher que agora representa a coroa.

Segundo os relatos, as declarações teriam vindo diretamente de um parente distante de Charles III e teriam ocorrido na década de 60. No entanto, a fonte consultada não explicou de que droga se tratava e, além disso, não está confirmado que tais acusações sejam realmente verdadeiras, podendo ser uma falsa acusação.

Apesar de não terem surgido provas concretas, a notícia gerou um debate nas redes sociais entre aqueles que criticam Camila e aqueles que a defendem no meio da confusão, pedindo respeito à sua imagem.

Apesar disso, a mulher de 76 anos se tornou uma das mulheres do momento ao apoiar a família real e demonstrar sua lealdade em meio às adversidades.

E é que muito tem sido especulado não apenas sobre sua vida, mas também sobre a doença que aflige o filho da rainha Elizabeth II, pois até nos últimos dias havia rumores sobre uma possível morte, situação que foi desmentida pelo Palácio de Buckingham e o Rei aos poucos retomou sua agenda real.