Bebê Rena: uma investigação policial oficial é aberta por ameaças

Não há dúvida de que ‘Bebê Rena’ é uma das séries mais assistidas e comentadas até agora em 2024, mas também é um fato que tem gerado muita polêmica, especialmente na vida real. Além dos pedidos do criador para cessar os ataques e não cair em especulações e teorias negativas, isso levou, por exemplo, a polícia no Reino Unido a iniciar uma investigação judicial devido a ameaças recebidas por um de seus protagonistas nas últimas horas.

A série que conta a história real de Richard Gadd, o protagonista da produção, aborda temas de assédio e abuso. Para preservar a privacidade das identidades dos envolvidos, o criador indicou que os personagens e semelhanças físicas dos atores são diferentes dos reais, no entanto, mais de uma pessoa afirma que não é bem assim.

“Gadd afirmou em uma recente entrevista para a revista GQ que eles fizeram de tudo para disfarçar Martha ao ponto de acreditar que ela não se reconheceria. O que foi emprestado é uma verdade emocional”.

Investigação judicial

Informações do Daily Mail indicaram que o comediante Sean Foley solicitou às autoridades policiais que tomassem medidas sobre o assunto devido à rápida escalada de ameaças e intimidações que ele tem recebido nos últimos dias nas redes sociais, por ter sido comparado ao verdadeiro estuprador de Gadd.

Na produção da Netflix, o protagonista sofre assédio de uma mulher e sofre as consequências psicológicas de ter sido abusado quando era mais jovem, situações que, de acordo com Gadd, realmente aconteceram.

Na ficção, o comediante que comete o abuso se chama Darrien O’Connor e é interpretado por Tom Goodman-Hill. A aparência deste ator é muito semelhante à de Foley e, por isso, os fãs de ‘Bebê Rena’ interpretaram que ele era o culpado.

“Olá a todos. As pessoas que amo, com quem trabalhei e admiro (incluindo Sean Foley) estão sendo injustamente colocadas sob especulação. Por favor, não especulem sobre quem poderia ter sido na vida real. Não é o objetivo do programa. Muito amor”, escreveu Richard Gadd em seu Instagram.