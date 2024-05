Baixa audiência de Renascer faz Globo cancelar possível remake de 2025

A baixa audiência de Renascer preocupa a Globo e pode cancelar o próximo remake do horário nobre: Vale Tudo. A novela de 1988 nunca foi confirmada pelo canal, mas ela estaria sendo sondada para estrear em março de 2025.

Segundo o site Na Telinha, a Globo ainda analisa se uma nova versão de Vale Tudo é viável, afinal nem Renascer e Elas por Elas animaram o telespectador da emissora e, por isso, há um certo receio nos bastidores.

Porém, antes de engavetar a nova versão de Vale Tudo, existe a possibilidade da trama virar uma produção Globoplay. Caso saia do papel, a adaptação da novela seria responsabilidade de Manuela Dias e poderia contar com Taís Araújo e Natália do Vale no elenco principal.

A novela Vale Tudo imortalizou Beatriz Segall como a vilã Odete Roitman (Bazilio Calazans/Globo)

Mas, nada ainda é certo quando o assunto é remake de novela na Globo. A única certeza é que Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, estreia no horário das 21 horas, depois de Renascer.

Globo aposta em Walcyr Carrasco mais uma vez

Ao engavetar a volta de Vale Tudo, a Globo pode escalar o autor de Terra e Paixão mais uma vez para o horário nobre. Ao lado de Thelma Guedes, o autor de Alma Gêmea, novela reprisada nas tardes do canal, terá a missão de aumentar a audiência do horário nobre mais uma vez.

Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) casaram no final de Terra e Paixão, novela que furou a fila e substituiu Travessia (Manoella Mello/Globo)

Em 2023, a Globo cancelou a estreia da novela O Grande Golpe, escrita por Ricardo Linhares e Maria Helena Nascimento, no horário nobre, e acabou fazendo Walcyr correr com a história de Terra e Paixão para substituir o fracasso de Travessia, de Glória Perez.

Antes disso, o sucesso A Dona do Pedaço também foi outra novela feita às pressas por Walcyr. A pedido da Globo, que teve receito em colocar Amor de Mãe no horário nobre, o autor substituiu O Sétimo Guardião, em 2019.