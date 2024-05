Al Pacino completou 84 anos e compartilhamos seus filmes de maior bilheteria

Al Pacino, uma lenda viva da atuação celebra seus 84 anos de vida. Sua carreira, que abrange mais de seis décadas, está repleta de sucessos, prêmios e uma ampla variedade de papéis memoráveis. Desde seus humildes começos até se tornar uma das figuras mais influentes de Hollywood, Al Pacino deixou uma marca indelével na história do cinema. E que melhor maneira de honrar seu legado do que lembrar alguns de seus filmes de maior bilheteria.

Filmes mais lucrativos de Al Pacino

O advogado do diabo (1997) é um daqueles filmes que mostrou o talento inegável de Al Pacino para interpretar personagens complexos e carismáticos. Neste thriller jurídico, ele interpreta um advogado astuto e manipulador que leva um jovem e promissor advogado, interpretado por Keanu Reeves, por um caminho escuro e moralmente turvo. A química entre os dois atores e a intensidade das atuações os levaram a obter sucesso de bilheteria, arrecadando US$152.944.660 em todo o mundo.

Outro marco na carreira do ator é Heat (1995), dirigido por Michael Mann. Neste filme, Al Pacino contracena com Robert De Niro em um emocionante confronto entre um astuto ladrão e um obstinado detetive. O filme, com sua trama inteligente e suas intensas cenas de ação, cativou o público e arrecadou US$187.436.818 em bilheteria mundial. No entanto, nenhuma lista dos filmes mais lucrativos de Al Pacino estaria completa sem mencionar O Poderoso Chefão (1972).

Esta obra-prima de Francis Ford Coppola não apenas lançou Al Pacino à fama internacional, mas também se tornou um marco na história do cinema. O filme, que segue a saga de uma poderosa família da máfia de Nova York, foi um sucesso tanto comercial quanto crítico, arrecadando US$250.342.030 em todo o mundo e estabelecendo Al Pacino como um dos atores mais proeminentes de sua geração.

Estes três filmes são apenas uma amostra do incrível talento e versatilidade de Al Pacino como ator. Ao longo de sua carreira, ele demonstrou repetidamente sua capacidade de se aprofundar em uma ampla gama de personagens e cativar o público com sua atuação. Com 84 anos de puro cinema em seu currículo, Al Pacino continua sendo uma das figuras mais veneradas e respeitadas da indústria cinematográfica.