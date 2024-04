Disney Plus: mosteiro vira cenário de crimes em nova série ficcional

Com mortes em mosteiro, Shardlake estreia no Disney Plus em maio de 2024

Shardlake chega com tudo no catálogo Disney Plus. Baseada nos romances de C.J Sansom, a série ficcional Shardlake estreia no dia 1º de maio e é uma sugestão para quem gosta de mistério.

Em Shardlake, o advogado Matthew Shardlake vê sua vida mudar completamente quando Thomas Cromwell o envia para um mosteiro na remota cidade de Scarnsea para investigar uma morte suspeita.

Porém, quando o protagonista da nova série do Disney+ deixa a Inglaterra para viver nesta pacata cidade, ele fica em choque ao descobrir que o crime que estava na carta não foi o único homicídio que aconteceu naquele mosteiro.

Ao longo da 1ª temporada desta série britânica, Shardlake é arrastado para uma teia de mentiras, engano e corrupção que vão colocar em causa a sua vida.

Disponível na plataforma de streaming da Disney, a série ficcional está dividida em apenas quatro episódios, mas é uma ótima opção para quem gosta de maratonar séries de mistério e suspense.

Outro diferencial desta série inédita que desvenda os crimes dentro de um mosteiro é que ela é a história é ambientada na Inglaterra do século 16.

Por que Shardlake obedece Thomas Cromwell?

Um dos segredos da nova série Disney+ é que Cromwell trabalha para o rei da Inglaterra. Em Shardlake fica nítido para os fãs que Cromwell é o verdadeiro braço direito do rei Henrique 18.

A intenção deste personagem ao chamar o advogado é que ele consiga desvendar o misterioso assassinato, que deixa de ser mais um crime a ser resolvid e vira uma grande história está ligada à sobrevivência na política do país.

O elenco Em Shardlake conta com Arthur Hughes (Then Barbara Met Alan, The Innocents), Anthony Boyle (Tolkien, Masters of the Air), Sean Bean (Game of Thrones, O Senhor dos Anéis – A Irmandade do Anel), Babou Ceesay (We Hunt Together, Into the Badlands), Ruby Ashbourne Serkis (O Hobbit: Uma Viagem Inesperada, The Letter For The King) e Peter Firth (Spooks: Por Um Bem Maior, Victoria).