Aos 78 anos, David Gilmour retorna com um novo álbum e já lançou o primeiro single

A partir do próximo 6 de setembro, estará disponível em todas as plataformas musicais e lojas de discos o novo trabalho de estúdio do cantor e guitarrista britânico, David Gilmour. No entanto, embora ainda faltem pouco mais de quatro meses, nas últimas horas a lenda musical presenteou seus milhões de seguidores com um teaser do novo trabalho.

Intitulado como "Luck and Strange", o álbum marca o primeiro em quase uma década. Desde domingo, 28 de abril, já é possível apreciar o primeiro single "The Piper's Call" no YouTube e Spotify, e segundo a imprensa britânica, esta não será a única música de antecipação.

Detalhes de “Luck and Strange”

Produzido por David Charlie Andrew, conhecido por seu trabalho com ALT-J e Marika Hackman, o tão esperado álbum foi gravado ao longo de cinco meses em 2023 nas cidades de Londres e Brighton.

“Convidamos o Charlie para a casa, então ele veio e ouviu algumas demos, e disse coisas como: ‘Bem, por que precisa ter um solo de guitarra ali?’ e ‘Todos desaparecem? Não pode apenas alguns deles terminar? Ele tem uma maravilhosa falta de conhecimento ou respeito por este meu passado. Ele é muito direto e não se intimida de forma alguma, e eu adoro isso. Isso é muito bom para mim”, explicou o ex-Pink Floyd.

No que diz respeito às letras, quase todas foram escritas pela esposa de Gilmour, Polly Samson. Vale ressaltar que, além de parceira sentimental, Samson tem colaborado musicalmente com seu marido em cada um dos trabalhos discográficos publicados nos últimos 30 anos.

O disco terá oito músicas com uma reinterpretação de "Between Two Points" de The Montgolfier Brothers e conta com ilustrações e fotografias de Anton Corbijn. Entre os músicos que participaram da gravação, destacam-se Guy Pratt e Tom Herbert no baixo, Steve Gadd e Steve DiStanislao na bateria, Rob Gentry e Roger Eno nos teclados, e Will Gardner nos arranjos vocais e de cordas.