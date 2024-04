Quem é MC Maylon? Ex de Anderson Leonardo afirma ter sido barrada de ir ao enterro por família de cantor do Molejo

MC Maylon, que se relacionou com Anderson Leonardo em 2021, afirmou que foi impedida de comparecer ao velório do cantor, que aconteceu no domingo (28), no Rio de Janeiro. Anderson faleceu na última sexta-feira (26), vítima de um câncer inguinal.

De acordo com a funkeira, os dois tiveram um relacionamento em 2021, quando o cantor revelou ser bissexual. Na ocasião, a mulher trans relatou ter sofrido abuso sexual por parte do músico, mas voltou atrás da acusação. Anderson Molejão disse que os dois fizeram sexo consensual.

“Preciso falar a verdade. Quero esclarecer para as pessoas saberem. Eu era caso do Anderson do Molejo. Tive um relacionamento com ele por 8 meses, de muito amor. Tínhamos relações sexuais antes de acontecer o estupro, só que eu era o ativo da relação”, afirmou.

Segundo May, ela ficou conhecida somente após o relacionamento com ele, e disse que Anderson revelou ser bissexual só após o envolvimento com ela.

“Anderson só confessou que ele era um homem bi após ele ter falado que fez relação comigo. Ele me defendia e agora está morto. Morto entre aspas porque ele ganhou um lugar lá no céu”, prosseguiu.

MC May diz ter sido barrada em velório

A mulher, que tem uma tatuagem do rosto do cantor, lamentou ter sido barrada do velório de Anderson, que aconteceu no domingo.

“A família dele não me deixou ir ao velório, gostaria muito que eles me aceitassem. Hoje é o pior dia da minha vida, por não poder me despedir da pessoa que amei um dia. Queria dar um último beijo nele, um adeus”.

May disse que pretende ir ao ir ao cemitério Jardim da Saudade, que fica localizado em Sulacap, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para se despedir do líder do Molejo.

“Vou toda de preto. Querendo ou não, fiquei conhecida através do Anderson”.

Família

Anderson já foi casado com Layse Sapucahy e Paula Cardoso, estava divorciado e era pai de quatro filhos e tinha duas netas.

*Com informações de Purepepole.