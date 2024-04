Belo não descarta volta com Gracyanne Barbosa: ‘Onde existe amor, existe esperança’

O cantor Belo falou abertamente sobre o fim de seu casamento com a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa. Durante sua participação no Domingão com Huck deste domingo, dia 28 de abril, o pagodeiro abriu o jogo e revelou parte do processo de separação que vem vivendo nos últimos meses.

ANÚNCIO

Segundo publicado pelo Gshow, Belo revelou que o processo vem se estendendo desde o ano passado e não descartou a possibilidade de uma reconciliação com Gracyanne, reforçando a própria fala da ex-companheira ao afirmar que existe amor entre o ex-casal.

“Sempre estou me reerguendo, mesmo nos momentos tristes, ruins da minha vida”, comentou o cantor durante o papo com Huck. “Já venho num processo desde o fim do ano passado. Mas onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso, estamos falando de uma história de 14 anos”, declarou Belo.

Recomendados

Término conturbado e momento de emoção no palco

Em turnê comemorativa com o grupo Soweto, Belo subiu ao palco apenas um dia depois do anúncio de sua separação. Segundo fãs que estavam presentes na apresentação, realizada no dia 19 de abril no Allianz Parque, o cantor se emocionou durante a música “Reinventar”.

A canção conta a história da separação de um casal e levou o cantor às lágrimas. Em entrevista após o show, Belo revelou ter se emocionado com o momento e com os dizeres da música.

“Foi muita emoção. Estou passando por um momento muito complicado, muito difícil, mas não deixaria de estar aqui. O amor sempre vence”.

Desde o anúncio da separação, Belo está passando por momentos conturbados. Logo após a oficialização, boatos de um possível caso extraconjugal de Gracyanne Barbosa com o personal trainer Gilson de Oliveira foram divulgados. Em comunicado e diversas publicações, a influenciadora fitness negou a traição e revelou que seu envolvimento com o personal ocorreu após sua separação. Segundo ela, o casal não estava mais junto há meses, tendo optado por não divulgar o término publicamente para evitar problemas na vida profissional dos dois.