O fim de Cristina em Alma Gêmea: O jogo muda numa conversa reveladora

Em Alma Gêmea, Cristina (Flávia Alessandra) não esperava que Olívia (Drica Moraes) conseguisse tirá-la do sério. O jogo muda para a vilã numa conversa reveladora da novela da Globo.

Enquanto Cristina monta planos para conquistar o amor de Rafael (Eduardo Moscovis), Olívia acaba destruindo um pouco o seu sonho e mostra que seu objetivo está longe de ser conquistado.

O inevitável acontece quando a personagem de Drica Moraes na novela escrita por Walcyr Carrasco pede que Cristina a acompanhe para retocar a maquiagem no banheiro do restaurante do clube.

Em Alma Gêmea, Olívia (Drica Moraes) enfrenta Cristina (Flávia Alessandra) no restaurante do clube (João Miguel Júnior/Globo)

Primeiro, Olívia parabeniza a vilã da novela Alma Gêmea por ter conseguido levar o patrão para jantar e, antes que Cristina abra a boca, ela lamenta o fato de Rafael ser um homem ingênuo, que não percebe o golpe da personagem de Flávia Alessandra.

A vilã de Alma Gêmea quer mudar de assunto

Dissimulada, Cristina tenta mudar o rumo da conversa. A vilã da novela ainda diz que ama Rafael e que dedica toda sua vida para a felicidade do viúvo de Luana (Liliana Castro), que morreu nos primeiros capítulos.

Olívia, no entanto, já conhece a lábia da vilã e mantém as ironias. Os ataques continuam e a infidelidade de Raul (Luigi Baricelli) é mencionada nesta conversa.

Depois das ameaças em Alma Gêmea, Cristina (Flávia Alessandra) dá um aviso para Olívia (Drica Moraes) (João Miguel Júnior/Globo)

A personagem de Drica Moraes em Alma Gêmea mantém a pose e garante a Cristina que fará de tudo para mantê-la longe de Rafael. A loira fica irritada e, pela primeira vez, demonstra não ser tão boazinha como os outros personagens de Alma Gêmea acreditam. Ela chega a dizer que Olívia deve pensar duas vezes antes de cruzar seu caminho e atrapalhar os seus planos.

O elenco da novela Alma Gêmea conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.