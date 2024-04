Metragem inédita de James Gandolfini interpretando seu icônico personagem como Tony Soprano é revelada

Foi revelado um vídeo nunca antes visto da bem-sucedida série “The Sopranos”, no qual James Gandolfini retoma seu papel icônico como Tony Soprano.

ANÚNCIO

Ao lado dele, também aparece Edie Falco em sua caracterização de Carmela Soprano. O material, que esteve guardado por mais de uma década, foi recentemente revelado.

As filmagens foram feitas em 2010 como parte de uma estratégia promocional privada do New York Knicks para persuadir LeBron James a se juntar à equipe de basquete de Nova York.

Recomendados

Neste vídeo especial, os personagens de The Sopranos embarcam em uma missão única: convencer LeBron a jogar pelo Knicks.

O material revelado mostra os personagens de The Sopranos em uma situação diferente daquela à qual estão acostumados na série. Enquanto discutem sobre diferentes opções de apartamentos que poderiam se adaptar ao estilo de vida e estatura de James, também é insinuada a vida dos personagens no programa de proteção a testemunhas.

O vídeo termina com Tony e Carmela Soprano decidindo que o Madison Square Garden seria o lugar perfeito para o jogador de basquete se estabelecer.

Surpresa do colega

Edie Falco, que interpretava Carmela Soprano na série, expressou sua surpresa com a participação de James Gandolfini, considerando que ele raramente se envolvia nesse tipo de atividades.

A decisão deste ator para este projeto especial não só surpreendeu Falco, mas também muitos fãs, adicionando um apelo adicional ao filme.

Embora James infelizmente não esteja mais entre nós, sua interpretação inesquecível de Tony Soprano ainda ressoa na memória dos espectadores.

Se deseja reviver o show “The Sopranos”, a série está atualmente disponível para transmissão no Max, dando aos espectadores a oportunidade de se envolver mais uma vez no mundo desta família.