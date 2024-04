Rita Cadillac volta ao pornô: Famosa atua com homem 41 anos mais novo

Aos 69 anos, Rita Cadillac voltou a fazer filmes pornô e, desta vez, ela atua com Jeferson Reis, de 28 anos. Conhecido como ex-companheiro de Andressa Urach, ele é 41 anos mais novo que a ex-chacrete.

Rita retorna aos conteúdos adultos 16 anos depois do lançamento de seu primeiro filme pornô. Com isso, a famosa quebrou a promessa de que nunca mais trabalharia com conteúdo adulto.

“Isso é muito doloroso. Não me arrependo de nada na minha vida, mas posso falar que se pudesse voltar no tempo eu não faria”, disse a ex-chacrete numa entrevista ao site IG.

Já no Instagram, Jefferson postou uma foto em seus Stories convidando os seguidores para curtir a novidade: “Por essa vocês não esperavam, né? Venha dar uma espiadinha em como ficou esse feat com ela”, disparou o ator.

Rita Cadillac gravou o seu último filme pornô em 2008, quando encerrou um contrato lucrativo com uma produtora de conteúdo adulto.

Quando Rita Cadillac retorna ao mundo pornô?

A famosa não deu detalhes de quando começam as gravações deste novo filme, que será feito ao lado de um ex-parceiro de Andressa Urach, que também chegou a vender conteúdo adulto na rede social Onlyfans.

Mas, a confirmação do retorno à produção adulta aconteceu na última quarta-feira (25). No Instagram a famosa apenas compartilhou fotos sensuais ao lado do ex-amigo de Urach.

Antes de gravar cenas de sexo com Rita Cadillac, que ficou conhecida como musa do Programa do Chacrinha, Jeferson Reis atuou em outros filmes pornográficos, mas ganhou notoriedade quando protagonizou conteúdos adultos ao lado de Andressa Urach no começo de 2024.

Vale lembrar que mesmo afirmando que se arrependeu de fazer os filmes no começo dos anos 2000, Rita Cadillac voltou à fama e também conseguiu alguns bens materiais. Com um contrato fixo, a famosa comprou uma boa casa com a fortuna que recebeu pelos filmes.