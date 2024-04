Netflix: filme emocionante que se tornou o favorito dos usuários

Dentro do catálogo da Netflix existem muitas histórias do gênero drama e comédia que encantam os espectadores. Entre elas, há um filme que te leva às lágrimas e traz uma mensagem de esperança. Trata-se do filme turco, ‘O Violino do Meu Pai’.

‘O Violino do Meu Pai’ é um longa-metragem turco dirigido e escrito por Andaç Haznedarolu. Estreou no início do ano passado e é um dos favoritos dos usuários da plataforma de streaming.

De acordo com a sinopse da Netflix, diz: “Através da dor e da paixão pela música que ambos compartilham, uma menina órfã constrói um vínculo com seu tio violinista bem-sucedido, mas distante”.

O tema do amor pela família e os valores

O filme segue Mehmet, um famoso violinista que tem uma vida tranquila ao lado de sua esposa até que seu irmão Ali Riza, a quem ele não vê há muito tempo, o espera na saída de um de seus concertos para contar que está despejado e pedir que ele cuide de sua filha Özlem.

O ‘Violino do Meu Pai’ também narra a história da pequena Özlem, que, apesar de não frequentar a escola e acompanhar o pai enquanto toca nas ruas, tem uma vida feliz. Após a morte de seu pai, a menina vai para um abrigo. Para recuperá-la, os amigos de Ali Riza pedem a Mehmet que solicite a guarda e eles cuidarão dela.

O filme é estrelado por Engin Altan Düzyatan como Mahir Mehmet, Belçim Bilgin como Suna, Gülizar Nisa Uray como Özlem, Selim Erdogan como Ali Riza, Ayfer Dönmez, Yiit Çakir, Yener Sezguin e Erdem Bas.

Este emotivo drama turco explora dois temas fortes e misteriosos: por que os seres humanos precisam de amor e o que a música te provoca. Tem quase duas horas de duração e é recomendado para maiores de 12 anos.