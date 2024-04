Este é o restaurante mais exclusivo de Londres, onde Victoria Beckham comemorou seus 50 anos

A imagem deu a volta ao mundo, com David Beckham carregando nas costas sua esposa Victoria depois de uma longa noite, incluindo uma reunião das Spice Girls, na qual ela comemorou 50 anos. O ex-jogador de futebol usava uma camisa branca e a “Posh Spice” usava um vestido verde-menta claro, enquanto atrás deles, pintado na parede, podia-se ver o número 25 do clube mais exclusivo de Londres.

Trata-se do Oswald's, localizado na 25 Albemarle Street, no distrito de Mayfair, que pode ser acessado pela Piccadilly e também facilmente a pé a partir do Palácio de Buckingham.

A fachada é muito sóbria, com paredes brancas, toldos vermelhos e quatro andares que não parecem revelar que ali se reúnem os super ricos de Londres, políticos, artistas famosos, aristocratas e a maioria dos membros da realeza britânica.

Quem é o proprietário do exclusivo clube Oswald’s?

O restaurante não é muito antigo e abriu suas portas em 2017. É propriedade de Robin Birley, que também é o dono do 5HS, onde o príncipe Harry e Meghan Markle tiveram seu primeiro encontro.

Oswald's tem dois restaurantes. O principal é mais clássico e o segundo, recentemente inaugurado, chama-se La Loma, possui um cardápio de cozinha latino-americana e está localizado em um dos andares superiores. O design interior do clube é barroco e luxuoso, com reminiscências do Palácio de Versalhes.

Também se destaca pela sua coleção de vinhos, onde se podem encontrar garrafas exclusivas e outras que também são trazidas pelos sócios.

Como se pode ir comer no Oswald’s?

A sobriedade do design do clube também é refletida em seu site, onde apenas o endereço, um desenho da fachada e o login para os membros exclusivos são exibidos.

Ser sócio não é fácil, a lista é longa e, de acordo com um artigo do jornal espanhol El Mundo, após uma visita do ex-rei Juan Carlos, é o próprio Robin Birley quem decide sobre as filiações de Oswald’s.

Como era de esperar, a discrição é uma das características deste clube, é mal visto usar celulares e, de acordo com a descrição no Tatler, tem altos padrões de vestuário para mulheres e os homens devem usar gravata.