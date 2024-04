Dublador do personagem Dino, da Família Dinossauro, morre aos 95 anos

O ator, radialista e humorista e dublador José Santa Cruz, morreu aos 95 anos, no Rio de Janeiro. Um dos trabalhos mais marcantes da sua carreira foi dublar a voz de do personagem Dino, pai da Família Dinossauro.

ANÚNCIO

A informação foi dada pela TV Globo, onde estreou em 1971 e fez inúmeros trabalhos, como Alô, Brasil!, ‘Aquele Abraço, O Bem Amado e A Festa é Nossa.

Entre os anos de 2002 e 2015, José Santa Cruz esteve no elenco do Zorra Total, onde interpretou os personagens Jojoca, Barbosa, Manoelito, Costado e Tesourinha. Já em 2019, o ator foi escalado para viver um padre na novela Espelho da Vida, também na Globo.

Recomendados

Depois de fazer sucesso na rádio, José estreou na televisão em 1960, com a inauguração da TV Clube. Três anos depois, em 1963, ele foi contratado pela extinta TV Tupi, e também começou a trabalhar como dublador.

Além do famoso personagem da Família Dinossauro, José Santa Cruz também foi responsável por dar voz a outros personagens do cinema, como Magneto nos filmes e desenhos X-Men, Rúbeo Hagrid na saga Harry Potter, J.Jameson nos filmes do Homem Aranha e do ator Danny DeVito em muitos filmes.

José Santa Cruz estava internado num hospital do Rio de Janeiro

O ator, responsável pela voz do personagem Dino, da Família Dinossauro, no Brasil, estava internado num hospital do Rio de Janeiro para tratar uma broncopneumonia. O radialista e dublador tinha a doença de Parkinson.

José Santa Cruz deixa a esposa Ivane Maria Mendes Bastos, com quem foi casado por 72 anos e teve três filhos, Elaine Maria, Eliane Maria e Eduardo Luiz, todos falecidos. Ele ainda tinha cinco netos e quatro bisnetos.

O velório do ator está confirmado para acontecer neste sábado (27), no Cemitério da Penitência, em Botafogo, no Rio de Janeiro.