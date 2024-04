A famosa atriz acredita que a família real britânica teria medo de Meghan Markle por esta razão

(Mike Coppola/Getty Images for 2022 Robert F. )

Meghan Markle passou de ser uma atriz de Hollywood, para se tornar um pesadelo para a realeza britânica, após seu casamento com o príncipe Harry. Sua presença no Palácio de Kensington gerou disputas na família e abriu um amplo debate entre os seguidores e detratores da coroa.

Markle é acusada de ter obrigado o príncipe Harry a renunciar aos seus títulos para se mudar com ela e seus filhos: Archie e Lilibeth para os Estados Unidos, além de ter se tornado uma inimiga de seu irmão, o príncipe William, e sua cunhada Kate Middleton, com quem mantinha um relacionamento próximo antes da chegada da ex-atriz.

Apesar das críticas que Meghan recebeu no Reino Unido, ela conta com o apoio de uma atriz que a retratou como uma mulher poderosa que inspira medo na família real.

Isto foi o que a famosa atriz disse sobre o poder de Meghan Markle

Foi a atriz Melissa McCarthy quem prestou homenagem a Meghan Markle sem medo de críticas e cancelamentos no Reino Unido por seu comentário. E é que, apesar do poder e do tempo que a realeza perdurou, ela acredita que sua amiga pode ser uma verdadeira ameaça.

"Uma mulher inteligente e interessante, que tem sua própria vida, por alguma razão, é incrivelmente ameaçadora para algumas pessoas", comentou ao ser questionada sobre a má imagem que Markle projetou no Reino Unido.

McCarty compareceu à estreia do musical Suffs no Music Box Theatre e, ao ser questionada sobre sua amizade com Meghan, não hesitou em elogiá-la, definindo-a como uma mulher "maravilhosa" e "impressionante".

"Sempre penso, que inspirador! Nunca fui ameaçado por alguém que seja incrível. Apenas penso: 'Que inspirador (pessoa)'. Realmente, tudo depende das pessoas que lançam o ódio. Meghan é maravilhosa e as mulheres poderosas são impressionantes", acrescentou.

A ex-duquesa de Sussex se tornou uma das mulheres mais odiadas da Inglaterra, depois que ela e seu marido decidiram revelar o que supostamente viveram como membros da realeza.

Segundo relatado em seu documentário na Netflix, além do livro ‘Spare’ do príncipe, a americana sofreu comentários racistas e assédio não apenas da imprensa britânica, mas também de alguns membros reais, pois dentro da família teriam feito comentários sobre o medo da possível cor da pele de seu filho Archie antes de seu nascimento.